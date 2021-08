Des de temps immemorials, l’experiència de la convivència social posa de relleu l’existència d’abusos i enganys, sovint dels que més poden respecte als més dèbils i necessitats, però també entre iguals. La bondat i l’actitud de fer mal es reparteixen per igual, sense fer distinció de races, sexe, color, llengua, rics o pobres, triomfadors o fracassats. Però el mal fet pels poderosos és molt més greu, quan utilitzant una posició de clar avantatge imposen condicions inhumanes i injustes o enganyen sibil·linament, moguts per l’avarícia, sense més principis que el benefici propi. I aquesta trista realitat no té adscripció política o ideològica. Aquesta realitat, lamentable, està vinculada a la manca d’ètica i a la manca de principis morals de tota classe i condició de gent. El respecte a la dignitat humana de qualsevol persona, el bé comú i l’interès general són valors que cal cultivar des de la més tendra infància. Només així es podrà aspirar a tenir una societat més solidària i justa.

Però avui vull exposar dos fets que posen de relleu la malícia i l’engany que tant perjudiquen a persones de bé. El primer cas és el d’uns ancians pares que davant un problema d’un fill són requerits per avalar una operació creditícia. L’operació quedava emparada per l’habitatge del fill, però el banc demanava que els seus pares també avalessin amb el seu propi habitatge, habitatge que han aconseguit amb tota una vida de treball i que tenien lliure de qualsevol càrrega.

Per una desgràcia, vinculada a la pèrdua de salut del fill, aquest deixa de poder pagar les quotes del crèdit concedit pel banc. I com a resultat final, el banc no es contenta amb la subhasta del pis del fill, sinó que subhasta també els dels pares, amargant els pocs anys de vida que els queden. No vull entrar en detalls, i sembla que el banc ha tingut l’aval judicial, deixant als pares en una dramàtica situació.

El segon fet. Una empresa, societat limitada, dedicada a jardineria. Cessa l’activitat i el representant legal, per evitar una sentència, s’avé a reconèixer la improcedència de l’acomiadament a l’acte previ d’intent de conciliació i es compromet a abonar els imports indemnitzatoris i salaris deguts en terminis mensuals. No abona ni el primer termini. I per més inri, la societat limitada no té cap bé al seu nom, circumstància que després d’un procés d’execució comportarà la declaració judicial d’insolvència.

Lamentable i inacceptable. Realment, els bons treballadors queden a la intempèrie per les artimanyes, abusos i enganys d’explotadors sense ètica. Cal vigilar molt i denunciar aquestes pràctiques antisocials Bones vacances a tothom que les pugui fer.