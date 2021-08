Dins de la celebració dels 40 anys del Festival de Torroella que va començar a celebrar-se el 23 de juliol de l’any passat i que durarà fins a finals d’agost d’enguany, hi cal destacar el concert inaugural de la programació d’aquest estiu, el de la mezzosoprano Joyce DiDonato. Acompanyada de Craig Terry al piano, va omplir l’auditori de l’Espai Ter amb una veu i un entusiasme que ens va contagiar el seu amor a la música. A les pauses ens va comentar com aquest any de pandèmia i confinament li havia rebel·lat com d’important ara a la seva vida la naturalesa i l’amor a la música, sobretot a Wagner.