William Frederick Cody, més conegut amb el nick de Buffalo Bill (BB), visità Barcelona l’any 1889 amb la troupe: Buffalo Bill’s Wild West per mirar de treure profit de la fama que el precedia. Els qui desafiaren el fred de gener i el preu de l’entrada –cinc pessetes– podien fer-se una vaga idea sobre les costums del salvatge oest, contemplar com es muntava un cavall que corria al galop o com es desplomaven els indis amb un Winchester.

Per més que BB s’escarrassés en dramatitzar d’una manera creïble el seu far west, no era conscient que cavalcava un palafrè esllomat. Se li havia passat l’arròs. Darrere quedava la seva feina en les planures nord americanes com a caçador de búfals per la Kansas Pacífic Rallway, el seu duel amb Cabellera groga, que segons conta la llegenda en menys de cinc segons el nostre heroi el ferí de bala, li clavà un punyal al cor i li arrancà la cabellera, la medalla d’or pels seus serveis com explorador civil del setè de cavalleria en la guerra contra els indis ... Toro assegut, el mateix que emasculà al general Custer a Littel Bighorn, solia participar en les exhibicions. Responia a les preguntes amb la seva llengua nadiua, un detall que la concurrència agraïa.

No em consta que ningú inspirat amb l’exemple de Faustus hagi enredat Mefistòfil. El dimoni se les sap totes no per pervers sinó per vell. Sap de la feblesa humana, té coll avall que els humans li vendrem a preu de saldo la nostra ànima a condició que ens permeti anar fent la viu viu. Però el maligne no està disposat a donar-nos corda. Ningú li pot fer ombra.

Recordeu les imatges de vells moteros? La Harley Davidson continua estossegant com el primer dia, però la caçadora espellifada amb l’emblema de la Route 66 i la calavera de la sivella del cinturó semblen haver-se encongit. No tots els grups de rock veterans conserven la trempera incombustible dels Rolling Stones. Tiren de beta d’una gira de comiat que s’allarga com un xiclet. Grans esportistes, que en un moment de lucidesa consideren que ja han suat prou la cansalada, cauen en la temptació de tornar a vestir-se de curt. La premsa que els havia lloat, ara certifica el seu ocàs.

Els nostres polítics presos mentre engarjolats tenien un valor de canvi: emocional, patriòtic, messiànic, etc. Eren importants i es creien importants. Els escrivien cartes, els independentistes els tenien presents en les seves oracions i en Joan Bona Nit mai faltà a la cita. Una vegada indultats comprovaren que la llum que emetien com a far d’esperança camí d’Itaca se’ls apagava. No formen part del govern ni són parlamentaris i no en podran ser durant molts anys. L’únic que poden fer és seguir l’exemple de BB. L’arribada de Jordi Turull a Montserrat després del seu periple per Catalunya fou una escena del millor Berlanga. L’espectacle a la població d’Elna amb totes les forces vives de l’independentisme presents fou un dejà vu de tantes i tantes postes en escena. Faria bé Jordi Cuixart en aprendre el seu mantra en anglès. Potser un we’ll do it again and we’ll do it better cridarà l’atenció a Nike o Coca-Cola per llençar una campanya publicitària d’un nou producte. Amb els diners podria engreixar la caixa de solidaritat. Seria una transacció patriòtica. Quan Puigdemont diu: «Hem de preparar el retorn dels drets i les llibertats a Catalunya ...» és Toro assegut parlant amb una llengua que només ell entén.

Tots, sense excepció, un dia o altre quedem desenfocats, com el personatge de Desmuntant a Harry de Woody Allen. Més que demanar a la gent que es posi ulleres per veure’ns millor, per què no deixem d’exhibir-nos com un paó pretensiós en plena cerimònia de seducció.