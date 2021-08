Ara que les festes de Salt ja s’han acabat, voldria fer un toc d’atenció perquè a l’Ajuntament tenim un cec i un cara girat i a Xaloc una visionària que no sap llegir les instàncies.

El cec és el sr. alcalde i el cara girat, l’Antoni Vidal, perquè quan vaig reclamar amb instància que fessin tres rebuts d’un gual que l’any 1989 vàrem treure la placa i portar-la a l’Ajuntament per fer efectiva la renúncia i fins al 2018 no es va haver de pagar el rebut tot varen ser bones paraules però a l’hora de la veritat ningú va fer cap pas per solucionar el tema, al contrari es varen dedicar a posar gasolina al foc. I si aquestes persones que estan al capdavant de l’institució són les que han de vetllar pel bon funcionament anem per mal camí i espero que a les pròximes eleccions es trobin el que es mereixen que és estar a l’oposició.