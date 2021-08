Fa dies que llegeixo als mitjans notícies i comentaris arran de l’equipament d’esport femení: l’usat per la selecció femenina de handbol platja de Noruega, el de les gimnastes alemanyes dels Jocs olímpics… A banda, he tingut l’oportunitat de seguir la competició de gimnàstica rítmica per televisió, i les he vist estirant el mallot cap avall. Amb tot això, em plantejo:

Volem que siguin sexis, guapes? O que competeixin i rendeixin al màxim de les seves capacitats? Potser no ens acabem de fer càrrec que aquestes noies volen treballar bé –perquè és això el que fan–, per rendir al màxim, per portar l’equip que representen a l’èxit.

Ens hem plantejat que potser no arriben on voldrien arribar perquè no van còmodes? Perquè no estan a gust...? És una llàstima...