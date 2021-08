Fa vint anys, la simple idea de pagar per anar a banyar-se a les gorgues hauria fet riure. En aquell moment, eren espais naturals poc concorreguts i molt lluny de la massificació que han experimentat en els darrers anys, fet que ha portat a les administracions públiques a regular-ne l’accés per tal de preservar-les. Entenc que s’hi pugui limitar l’entrada havent de fer una reserva prèvia -malgrat que les excursions perdran així bona part de la seva espontaneïtat-, però qüestiono més els 5,5 euros que s’hauran de pagar per accedir a l’aparcament. Caldrà que les inversions que en sorgeixin (senyalització, informadors ambientals...) estiguin a l’altura per justificar aquestes tarifes, tot i que de moment els dono el benefici del dubte.

La massificació de les gorgues s’està traslladant, sobretot arran de la covid, a les cales de la Costa Brava: les de Begur o Cala Bona, a Blanes, hi ha dies que pateixen llargues cues. En aquest cas, el «peatge» es troba en les zones blaves on s’ha d’aparcar, però el risc mediambiental continua essent el mateix. Si ja hem començat amb les gorgues, arribarem a un punt que haurem de pagar també per entrar a les platges, per tal d’evitar-ne una degradació inevitable? Ara ens pot semblar lluny, però no crec que haguem d’esperar vint anys a veure-ho.