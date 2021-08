Si m’haguessin preguntat fa 20 o 25 anys què podem fer al castell de Sant Ferran hauria contestat immediatament: «La Universitat de l’Alt Empordà». Actualment, amb Internet, les universitats a distància, els menys de 30 minuts per autopista que hi ha de distància entre Girona i Figueres... tot plegat aconsella uns altres usos molt més adients per a aquell complex, sobretot per la projecció de futur que ofereix, vida i color per la ciutadania. Sé que la solució que apunto en aquest escrit pot ferir algunes sensibilitats. A més, cal tenir en compte que avui dia Sant Ferran és propietat de l’exèrcit espanyol a través del Ministeri de Defensa, i que l’equipament teòricament no és a la venda. Però ben negociat hi podria ser força aviat. És un castell militar de l’estil francès típic dels s. XVII i XVIII, com Montjuïc, Vilafranca de Conflent, Montlluís... Mantenir la instal·lació li deu costar molts diners al Ministeri, i per altra banda el seu ús militar, avui, és inviable i sense cap futur.

El mestre Dalí es va avançar mig segle al seu temps amb el seu Museu. De la mateixa manera que, fa més de 40 anys, l’alcalde figuerenc Ramon Guardiola va fer viatges a Madrid i mans i mànigues juntament amb l’artista per poder fer el Museu, i se’n varen sortir, ara tocaria fer també uns viatges a Defensa, a Madrid i, amb audàcia, sentit del risc empresarial, una mica de sort, i amb una fórmula imaginativa aconseguir la titularitat del complex del castell de Sant Ferran a favor de l’Ajuntament de Figueres o compartit amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant fons europeus... i amb l’ajut, patrocini i suport de la Fundació Torre Galatea Gala-Dalí. Però que ningú no s’enganyi: les gestions i resultats no serien fàcils.

Fins fa uns 15 anys, era un luxe i un prestigi anar a comprar a Figueres. Lamentablement, ara ja no. Calen noves fórmules i molta imaginació per no solament recuperar aquell prestigi sinó aconseguir ser capdavanters a Catalunya. És evident que avui impera la fórmula dels grans centres comercials, com La Roca Village, l’Espai Gironès, Gran Jonquera... i per això crec que seria bo desenvolupar un Complex Dalí, a imatge dels centres esmentats. Això sí, compartit amb una escola, taller, centre d’investigació... de tot el llegat Dalí, on s’analitzés en detall i es recollís qualsevol publicació, exposició, conferència o activitat sobre l’artista arreu del món per a ús i consulta de futures generacions. Les botigues del complex haurien d’estar totes decorades i estructurades amb signes i motius dalinians –que són moltíssims–, igualment com haurien de fer-ho les terrasses actuals i futures de la ciutat de Figueres. Caldria encarregar el desenvolupament del complex a una firma especialitzada internacional, com per exemple els responsables de l’Espai Gironès, donant-los una concessió de 50 anys, posem per cas, tot pagant un cànon d’utilització mensual apart de la inversio inicial que podrien finançar els crèdits de la compra per part del o dels organismes oficials esmentats més amunt.

De fórmules imaginatives, n’hi ha avui al món. Hi ha tanta quantitat de diners que busquen opcions de negoci que no seria problema aconseguir els fons necessaris, apart dels possibles fons europeus esmentats. Goldman Sachs i companyia –ja ho veuen– han posat centenars de milions al nou espai Barça. Per què nosaltres no ho podem fer? Sense anar més lluny, el 1985, l’Ajuntament de Girona va ser capaç, pagant 100 milions de pessetes, d’aconseguir els terrenys de les casernes i deixar que Defensa subhastés els terrenys edificables per fer-hi mes de 470 habitatges. Les dues primeres subhastes varen resultar desertes, però la tercera va fructificar. L’Ajuntament, via permisos, va aconseguir tota la urbanització del sector a càrrec de la promotora dels habitatges.

És veritat que Figueres no pot aplicar aquest model de Girona, ja que Sant Ferran és un patrimoni històric que cal preservar. Però recordin la frase del mestre Dalí: «No us deixaré diners però us deixaré una gran font d’ingressos». Es referia al Museu Dalí, ampliable a tot el que pot generar l’obra daliniana. Aquest complex podria incloure botigues, cinema, bodegues i laboratoris d’enologia als soterranis, bars de nit, hotel... i un gran pàrquing per descomptat. Es retroalimentaria de la inèrcia del Museu Dalí i, alhora, el Complex Dalí retroalimentaria el Museu.

Els habitants de Figueres, comerciants, professionals... i/o empadronats o afincats a Figueres amb nou o més anys d’antiguitat a la ciutat tindrien preferència per al lloguer de botigues al complex. Les firmes de les grans cadenes que en els darrers temps han marxat de Figueres tornarien sense cap mena de dubte per la capacitat de negoci que podria generar el complex del Castell. Tant de bo la ciutat de Figueres tingués un Quim Nadal de torn, exalcalde 23 anys, com hem tingut a Girona. Segur que ens en sortiríem. Desconec si a Figueres en tenim un o més d’un, en potència. Res no em faria més feliç. Els comerciants o restaurants actuals de la ciutat no han de témer la idea com a competència, perquè el negoci genera negoci, les visites generen negoci. Gent porta gent. Diners fan diners.

I encara hi podem afegir altres projectes que s’estan realitzant, com per exemple l’Orgue de la tramuntana del castell de Quermançó, auspiciat per Dalí, extraordinari, a Vilajuïga, promogut per l’empresari propietari de Quermançó Josep Maria Martorell i Albert Blancafort, autor aquest últim dels quatre orgues de la Sagrada Família de BCN. Serà un projecte dalinià de primer ordre que ens tornarà a posar al mapa a gran escala. Tant de bo no tardem gaires anys a veure’l realitzat. Se l’imaginen, la tramuntana tocant l’orgue a Quermançó?

Estimem Figueres, passió per Figueres i per l’obra daliniana.