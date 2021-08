Aquells que ja tenim una edat, encara recordem un conte que ens explicaven de petits, per fer-nos veure que somniar projectes, sense un fonament, acaben trencant-se.

Avui dia, els ramaders que tenen vaques de llet, tant si són petites, com grans explotacions, tenen projectes, clar! Però de somnis no gaires, sinó una necessitat, vendre-la a un preu just, que els permeti viure’n dignament. Però, com que, per força, han de recórrer a un distribuïdor, és aquest el que els marca el preu, per treure’n un benefici, prescindint del cost que hagi tingut el productor, que, com el casos que s’estan donant, segons sembla, és inferior al de producció.

Això fa que, darrerament, els ramaders es manifestin, però, en no posar-s’hi solució, no els resta altra remei, que cedir a la venda, per sota del seu cost, abans de tenir de llançar-la o donar-la a la beneficència. La qual cosa fa que es vagi produint un degoteig d’explotacions que van de plegant.

La llet és un producte de primera necessitat, que passaria si tots els productors pleguessin, llavors la marranxa, a diferència de la del conte, la trencaran els distribuïdors.

Parlem com a petits consumidors. És el nostre parer.