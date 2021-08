L’ajuntament de Colera opta pel silenci administratiu davant les queixes per contaminació acústica ocasionades per un comerç a la plaça del poble. Aquest local comercial hi té instal·lats, permanentment, dos altaveus a la façana on hi fa sonar el que li sembla. De fet ja fa molts anys que hi són. Tinc registrades tres queixes a l’ajuntament, la primera de l’any passat i encara és hora de que hi facin res.

L’ajuntament em té totalment desprotegit davant aquesta agressió acústica que pateixo cada dia. No apliquen ni mesures cautelars mentre es soluciona el tema.

Tenen altres prioritats, pel que sembla.