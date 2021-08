Això de Disney acabarà malament. Ara, a la major més poderosa i segurament més popular de Hollywood, per fi se li comença a veure el llautó, si és que no se li va veure ja de manera evident quan va començar a pervertir, sense cap mena d’escrúpol ni remordiment, amb la seva artificiosa i infecta ideologia d’extrema correcció política, tot aquell producte que queia sota el seu influx. Entre els traumes més recents hi ha els atemptats perpetrats amb la nova trilogia de Star Wars, o amb la versió més recent i subnormal de l’home-aranya. Però com ja va passar amb un altre gran mafiós de referència, Al Capone, el frau és el que pot acabar ficant en problemes el gran lobby cinematogràfic. Ara, l’actriu Scarlett Johansson, protagonista de Vídua Negra, l’última pel·lícula de Marvel Studios, propietat de Disney, ha denunciat la factoria de Mickey, Donald i companyia per haver estrenat el film de manera simultània en cinemes i en la seva plataforma digital. Independentment que el film sigui un cagarro, Johansson ha fet constar a la demanda que el seu contracte establia una estrena exclusiva en cinemes, a partir de la qual, amb els beneficis resultants, havia de conformar-se gran part del seu salari.

Malgrat que Vídua negra va aconseguir recaptar uns 80 milions de dòlars en la seva estrena als cinemes, durant la segona setmana els ingressos van desplomar-se, un fet que la companyia va mitigar gràcies als 60 milions obtinguts amb l’estrena a la seva plataforma digital, uns beneficis que –òbviament– quedaven fora del contracte de l’actriu. El més divertit, però, ha estat la resposta de Disney, acusant Johansson de cruel indiferència davant els efectes del coronavirus. A veure... Que una cosa és sacrificar-se pel context, i l’altre molt diferent és que se’t pixin a la cara i et diguin que la culpa és de la pandèmia. De fet, aquest terratrèmol pot provocar un efecte dominó, perquè Emma Stone i Emily Blunt, actrius protagonistes de Cruella o Jungle Cruise respectivament, altres films de la companyia estrenats recentment en les mateixes circumstàncies, mediten seguir la mateixa estratègia demandant.

Fa uns anys, Disney, prèvia repulsiva campanya adoctrinant, ja va expulsar James Gunn, un dels seus directors més prometedors, per una sèrie de tuits carregats d’un humor políticament molt incorrecte, una conducta imperdonable per la companyia que més bé representa avui el clàssic i ranci puritanisme ianqui. Tot i que pocs mesos després es van retratar tornant-lo a recuperar per la causa «marvelita» –la pela és la pela–, la dupla rival Warner-DC va aprofitar el moment per fitxar-lo amb l’objectiu de reiniciar The suicide Squad, film que precisament s’estrena aquest cap de setmana i que promet ser una de les estrenes de l’any. Un episodi més que explica el rumb de la casa del ratolinet Mickey, que en els darrers temps ha subordinat la fantasia al sempre lucratiu negoci de la hipocresia.