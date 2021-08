Vius absolutament sol? Aïllat de tothom?

No compres a la botiga del poble més proper, o a un súper, o a la fleca, ferreteria, etc.?

No has d’anar al metge, al banc, a l’estanc, a Correus...?

No vas tampoc al bar, al restaurant, a concerts, a teatres, cinema, esports...?

Ni tens una feina, companys, família, pares, fills, amics ...?

Doncs bé, no et vacunis.

Però no et facis present a la vi­da de la resta, que no en tenen cap culpa del teu egoisme, de la teva ignorància o del teu menyspreu a la gent que conviu en aquest planeta amb desgraciats com tu, que no respecten però volen ser respectats.

I, sobretot, no demanis un metge que et visiti, ni un llit d’hospital, ni de l’UCI, ni tan sols un medicament que t’alleugi quan et trobis malament: no en tens cap dret.

Jo no et dic, ni et diré mai, com decideixes viure (sempre que ho facis sol). Sí que et dic com no pots viure entre els altres. Si no t’agrada com és viure en comunitat (i dic el món en general) és fàcil: aïlla’t, però no reclamis després. I, sobretot: no intentis convèncer altra gent.

Que tinguis sort, que et caldrà.