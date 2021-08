No és la primera vegada que apareix com a notícia el toc de les campanes a la nit. O més aviat, el fet de prohibir tocar les campanes. Fa uns anys a Girona va ser notícia la polèmica pel toc de les campanes de la catedral, un afer que va esclatar per la protesta dels propietaris d’un hotel situat a prop de la seu gironina, degut, deien, a la molèstia que suposaven les campanes a la nit. Afortunadament l’Ajuntament de Girona, l’abril del 2016, va defensar el toc de les campanes com a Bé d’Interès Local. Però ara li ha tocat a Santa Maria dels Turers, a Banyoles, per la protesta d’uns clients d’uns apartaments turístics.

Trobo fora de lloc que el so de les campanes, tan tradicional al nostre país, pugui prohibir-se per fet que algú consideri que són molestes, (com si es tractés d’un soroll infernal), quan des de sempre han acompanyat la vida dels ciutadans, anunciant la festa i el dol, el perill del foc, sometent o bé assenyalant les hores.

Arribar a prohibir el toc de les campanes durant la nit amb un argument tan poc consistent com és la contaminació acústica és tan irracional com prohibir el cant del gall a les masies i a les cases de camp. I això no és cap fantasia. Hi ha hagut gent que ha anat a passar un cap de setmana a una casa rural i s’ha queixat del cant del gall perquè els despertava. Fins i tot hi ha hagut algú que ha protestat per la pudor del fem, natural per altra part, de l’entorn rural.

Crec que és un despropòsit que s’arribi a prohibir el toc de les hores. I és que el so de les campanes, anunciant diversos esdeveniments o assenyalant les hores i els quarts, forma part de la nostra cultura i de les nostres tradicions, que una societat normal hauria de preservar i de transmetre a les generacions futures.

Consideraria normal que es prohibissin les campanes si aquestes brandessin a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada. Però que toquin les campanes durant la nit per assenyalar les hores i els quarts, ho considero més que normal i gens molest.

Crec que abans, molt abans, de prohibir que les campanes toquin durant la nit, s’hauria de prohibir el soroll de les motos o dels qui, sense cap mirament pels veïns, van cridant pels carrers a les 2 de la matinada.

Ben encertadament l’amic Sergi Durbà deia: «Els campanars formen part del nostre entorn. No és qüestió de ser catòlic o no.... els campanars han anunciat, al llarg del temps, altres aspectes gens menyspreables: vida, identitat, personalitat, pau».

Desgraciadament la gent moltes vegades calla i es conforma amb el que diuen els qui més força tenen, quan s’hauria de defensar el nostre patrimoni cultural i denunciar mesures del tot absurdes com és la prohibició del toc de les hores a la nit.

Si els veïns de Banyoles han conviscut tota la vida amb el so nocturn de les campanes, sense que això fos cap nosa, no sé perquè alguns han de considerar molest el toc de les campanes que assenyalen les hores a la nit.