Recordo una presentació d’un llibre d’articles d’Albert Soler publicats en aquest diari. Allà va dir que sobre l’independentisme, donat el que fa i planteja, li resultava impossible parlar-ne seriosament, només podia fer-ne broma. A mi m’agrada parlar-ne seriosament però haig de reconèixer que l’Albert no va dir cap bajanada. Recorden les declaracions de la Budó, portaveu del govern, a l’inici de la pandèmia dient que els morts venien de Madrid? O quan va dir que Catalunya representava la vida i la llibertat enfront d’Espanya, etc.? No em diran que no són afirmacions que un mai esperaria d’un govern seriós. Encara fa pocs dies na Laura Borràs va dir que el govern espanyol no permetia demanar reforços als bombers francesos per apagar el foc del cap de Creus. Després es va saber que era fals però mai ho reconeixerà perquè els hiperventilats deixen anar fake news sense immutar-se. I quan els avions espanyols ajuden a apagar focs a Catalunya, TV3 no ho diu ni el govern català ho agraeix. El darrer cas és l’ampliació de l’aeroport, el govern diu que acaben de firmar un acord però no és satisfactori. L’ampliació de l’aeroport no era una reivindicació de la Generalitat sinó una proposta d’Aena, la Generalitat només hi ha posat pegues i ara l’acord diuen que no satisfà les expectatives. Quines expectatives si no havien presentat cap proposta, tenien expectatives? La quantitat de bestieses i mentides que han arribat a dir des dels governs independentistes donaria per uns quants llibres, ho deixo aquí.

Algun cop han somiat com els agradaria la Catalunya, per exemple, del 2030 que és la data fixada per l’ONU per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Per poder fer les transformacions que Catalunya reclama cal saber on volem anar, imaginar el futur. Governar vol dir imaginar un futur i intentar fer-lo present. Això requereix un projecte, treballar molt per fer-lo possible i aconseguir amplis acords. Els posaré dos exemples. Crec que coincidiran amb mi que la gran transformació de Girona es va produir en l’època de l’alcalde Joaquim Nadal, que tenia un projecte de futur. El primer exemple és la rehabilitació del barri de la muralla. Coneixia Girona i la degradació d’aquella zona. En Nadal va decidir transformar-lo en un barri habitable i per a gaudi dels gironins. Va posar els mitjans, un pla de rehabilitació de les cases degradades casa per casa i un pla urbanístic per la zona. Va presentar el pla, va pactar amb els propietaris, va aconseguir acords i va donar ajuts i el pla és avui una magnífica realitat. L’altre exemple és la variant de la nacional II per la zona nord de Girona. L’Ajuntament va decidir que calia fer-la i un cop decidit va treballar a fons en el projecte, durament criticat per grups ecologistes, fins a obtenir-ne un amplament consensuat que avui crec que pocs discuteixen. El primer cas dona una idea del treball seriós que cal fer per convertir una idea en realitat, el segon es podria dir que va com anell al dit al tema de l’ampliació de l’aeroport Tarradellas-el Prat, fer el projecte que cal amb un impacte ambiental mínim.

El govern de la Generalitat, desgraciadament, no crec que tingui clars quins són els objectius de futur per a Catalunya i sense objectius no es pot governar. No estic segur que el president Aragonès o el govern tinguin al cap quina Catalunya volen més enllà de dir-nos que si fóssim independents tot seria magnífic. En termes futbolístics d’això se’n diu tirar pilotes fora. Hi ha projecte més enllà de la independència?

Catalunya té un munt de problemes entre ells una pobresa (i una desigualtat) insuportable (sobre tot la infantil), i una colla de reptes que decidiran com serà la Catalunya del futur entre els quals planificar un desenvolupament sostenible (energies renovables, mobilitat sostenible, etc.), la digitalització, la Catalunya que es va buidant de la que es parla molt poc però existeix i cal veure què es fa, la regulació de les noves empreses tecnològiques, etc. I la pregunta és, quines són les propostes concretes a cada un d’aquests reptes. Tothom té clar que el 2030 Catalunya no serà independent però tampoc podem imaginar com serà (una forma d’invitar-nos a participar-hi) perquè el govern no ha plantejat uns objectius realistes. Es pot governar sense imaginar quina Catalunya es vol construir?

Si no veig el projecte del govern independentista per la Catalunya del futur tampoc entenc què volen dir els independentistes quan diuen que ells presenten una proposta per la relació Catalunya-Espanya mentre el govern d’Espanya no en presenta. Creuen que anar a la reunió demanant amnistia i referèndum és una proposta? De veritat això té alguna cosa a veure amb el que demanen els catalans segons les darreres enquestes? Per altra part, la ponència del PSOE a discutir al congrés federal presenta una proposta força definida, avançar cap a una estructura federal per Espanya. És o no una proposta constructiva sobre l’estructura de l’estat? Els independentistes saben que això és una proposta realista i, per això mateix, la rebutgen d’entrada. Que no és fàcil d’aconseguir ho sabem (la independència ho és?). Per fer-la possible caldria que els progressistes catalans (de fet de totes les CA) i espanyols reméssim en la mateixa direcció i tenir lleialtat institucional, cosa que ni els independentistes ni la dreta espanyola no tenen. Haig de dir que trobo a faltar un suport especial del govern Sánchez als projectes dels fons europeus compartits per diferents CA amb coherència amb l’esperit federal que els socialistes proclamen.

Remarco que la ponència del PSOE es complementa amb una proposta política per assolir els reptes que, encertats o no, els socialistes plantegen per Espanya. L’independentisme a la taula de diàleg demana coses que sap que no porten enlloc i mentrestant oblida plantejar el projecte de futur que Catalunya i els catalans necessitem amb urgència.