En la meva opinió, és important tenir en compte que el Comitè de Bioètica d’Espanya ha elaborat un informe sobre «L’objecció de consciència en relació amb la prestació d’ajuda a morir», on es conclou que la Llei de l’Eutanàsia, que acaba d’entrar en vigor, sembla clar que conté una regulació excessivament restrictiva del dret a l’objecció de consciència amb el personal sanitari.

Recordo que el Comitè de Bioètica és un organisme consultiu de l’Estat que va ser obviat pel Govern en la tramitació parlamentària de la llei, és el que afirma que existeixen llacunes sobre un dret bàsic que afecta l’autonomia i dignitat de la professió mèdica. A més, els experts bioètics aclareixen que no es pot considerar l’eutanàsia com un acte mèdic, atès que no té com a fi millorar la salut del pacient sinó acabar amb la seva vida.