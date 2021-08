A Portbou i d’altres municipis ferroviaris de l’Alt Empordà tenim molts problemes, però un d’ells ens pot acabar d’ensorrar definitivament: la possible supressió de l’estació del tren convencional del centre de Figueres, la qual cosa implicaria la coartada, el primer pas per desmantellar el darrer tram de l’estratègica i transfronterera línia del tren de rodalies R11 entre Figueres i Portbou/Cervera. L’Alt Empordà, la Catalunya Nord, Catalunya sud, l’Estat espanyol i l’Estat francès i Europa han de saber que el manteniment de l’estació al centre de Figueres és indispensable per a la geografia humana, l’equilibri territorial i la mobilitat social.

El que cal és soterrar el tren o l’Avinguda Vilallonga de Figueres i no pas sostenir uns interessos plutocràtics i extraferroviaris amb el fet de voler traslladar el tren convencional a la perifèria de Figueres, posant en perill de mort el tren social de Girona a Perpinyà. S.O.S. tren social i transfronterer.