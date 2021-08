La gimnasta artística Simone Biles va renunciar al concurs general de Tokio 2020. Tal com ella va dir, ha prioritzat la seva salut mental. S’ha hagut d’aturar i deixar la competició per motius de salut. Si hagués estat per un mal físic potser no s’hauria qüestionat la seva retirada. El fet de declarar que ha estat per salvaguardar la seva ment ha proporcionat tot tipus de comentaris. Trencar-se una cama és fàcil d’entendre, trencar-se per dins cal tenir sensibilitat per entendre-ho. Simone Biles, que ha estat campiona o­lím­pica anteriorment, ara que s’ha vist amb la necessitat d’atendre el seu estat mental, ha tingut la valentia de renunciar a la competició, tot i saber l’estigma social que comporta qualsevol malaltia atribuïda