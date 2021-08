Quan un jugador com Leo Messi -que ha fet creure als culers més radicals que el Barça és ell i només ell és el Barça- envia un burofax al club per dir-li que vol marxar, vol dir que la història, passi el que passi, acabarà malament. Josep Marisa Bartomeu va fer el que havia de fer en aquell moment: lluitar per no ser ell el president amb qui el jugador digués adéu al club. Bartomeu no tenia credibilitat i per tant havia de treure pit i guanyar aquell pols. Ho va fer sabent que Messi era un llast econòmicament, pel sou inabastable, i esportivament, perquè ja no era decisiu al camp. La història d’amor estava acabada i entremig del final va arribar un Jan Laporta amb una carta que va convèncer als socis a les eleccions: havia de ser el president que fes que Messi es volgués quedar. També va fer el que havia de fer, si volia guanyar, sabent que aquella promesa era quasi impossible de complir. Ara ha arribat el desenllaç i Laporta -molt probablement- serà el president amb qui Messi dirà adéu. Havia de passar algun dia i li ha tocat a ell. Però Laporta és més hàbil de Bartomeu i és capaç de fer creure que la culpa és de tothom menys d’ell i de treure la bena dels ulls dels culers: ni Messi és tan bo ni tan rendible. Dues veritats que ja feia temps que se sabien i que ningú volia veure.