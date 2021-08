Els arbres han regalat milions de llibres a la humanitat i milions i milions d’arbres han estat cultivats i tallats amb l’única finalitat de produir paper. Per sort, cada vegada es recicla més i millor el paper, evitant sacrificar arbres per tot arreu. La difusió massiva de la cultura escrita, i per tant el foment de la llibertat i el progrés, són algunes de les moltes contribucions dels arbres a la humanitat.

Recentment, els llibres estan retornant aquest gran servei que ens han deparat els arbres en forma d’assajos, novel·les i obres il·lustrades que transmeten el missatge que hem de tenir cura i protegir el bosc i els arbres. Però, per sobre de tot, avui molts llibres són un cant d’amor als arbres, a la funció que tenen en la nostra vida, al nostre entorn i el bé que ens fan. Fa temps que els ecologistes ens diuen que «l’arbre és el millor amic de la humanitat». De fet, el llibre ha estat qui més ha contribuït al fet que siguem éssers humans. Cal dir-ho ben alt i ben clar: els arbres i els llibres ens fan lliures i humans.

Un dels al·legats més originals en pro de l’arbre i del llibre es troba a Berlín, al mig del carrer Prenzlauer Berg, on es va aixecar el projecte anomenat «Un Bosc de Llibres», en el qual van participar fusters, ebenistes, dissenyadors i venedors de llibres. El carrer es concep com una biblioteca social, on s’assenta un quiosc d’intercanvi de llibres entre la vegetació del carrer. De fet, és un quiosc format per diversos troncs tallats a diferents alçades i encaixats per imitar un grup d’arbres en el bosc. Cada tronc té diverses prestatgeries rectangulars esculpides de les quals pengen tapes de plàstic per protegir els llibres del mal temps i la pluja. Els vianants poden agafar qualsevol llibre de les prestatgeries obrint les tapes de plàstic. També poden afegir els seus propis llibres.

Aquesta iniciativa es va establir el 2006 amb la idea de romandre fins al juny de 2008. Aviat es va veure que aquesta actuació satisfeia una necessitat del veïnat. El Bosc Urbà de Berlín roman intacte avui dia i ofereix un servei cultural apreciat per la comunitat local. La idea era apropiar-se de l’espai urbà per instal·lar aquests «dispensadors» perquè la gent intercanviï els seus llibres, però sense veure ni conèixer la persona de qui es rep el llibre, ni tampoc a la següent que serà la seva propietària. Aquest sistema es diu bookcrossing i funciona a tot el món des de fa anys.

Els berlinesos van voler innovar en la manera com es deixaven els llibres, i van idear aquesta mena de biblioteca-arbre que, a més de ser molt original i cridanera, és ecològica, doncs utilitza els troncs d’arbres caiguts en comptes de plàstic, fusta processada o un altre material. Alemanya és el segon país que porta la davantera en préstecs de bookcrossing, Estats Units ocupa el primer lloc. Sens dubte, els veïns de barri, els que han estat els usuaris més actius, són els que estan més contents.

Només cal recórrer qualsevol carrer dels nostres pobles i ciutats per constatar que una lamentable majoria dels escassos arbres que ens regalen les seves formes, la seva ombra i el seu recer, estan mal cuidats i sovint insuficientment regats. Sense dubte, la iniciativa alemanya és cridanera, creativa i un reflex d’una cultura de respecte pels espais públics, aspecte més que envejable quan som freqüentment testimonis al nostre país de les destrosses de mobiliari urbà, jardins i també arbres.

Arbres i llibres són una invitació a retrobar-nos amb nosaltres mateixos i a ser lliures. La més completa i complexa, la més necessària i hospitalària, la més bella i generosa de les creacions del nostre planeta és el bosc. Poc o res té sentit sense les arbredes, sense elles no tenim futur. Com l’ecòleg Joaquín Araújo diu, «cada arbre en peu és un punt de suport per a aquesta esguerrada humanitat ... per combatre el soroll i la amuntegada lletjor que les corre cuites sembren en gairebé tots els racons. Res com els arbres per donar-nos pau, ajudar-nos a connectar amb la Natura i a retrobar-nos amb nosaltres mateixos». Sens dubte, Federico García Lorca va encertar un cop més quan va escriure: Poeta es Árbol.