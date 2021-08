Dies enrere, vaig preguntar a l’alcaldessa d’un poble del Baix Empordà el motiu d’haver tallat pràcticament tot l’arbrat del municipi. Em va contestar: el manteniment és massa alt, però si vostè em pot dir d’algun arbre que les seves arrels no aixequin les voreres, les seves fulles , fruits i flors no «embrutin» el terra, i que el seu pol·len no provoqui al·lèrgia, aquests sí que els plantarem! Els arbres són éssers vius, li vaig respondre, també tenen set, però si els ofeguem amb asfalt ells busquen la humitat... també es reprodueixen a través de les flors... i gràcies a les seves fulles tenim ombra i humitat. Em va mirar estranyada. Sap què, doncs planti arbres de plàstic.

Conversa amb una alcaldessa en el segle XXI en ple canvi climàtic. Increïble.