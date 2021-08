Porto ja uns dies molt emprenyat amb tot aquest «serial» Messi. Què és el que estranya tant al personal? Messi no és res més que un «mercenari» de la pilota com són Busquets, Piqué, i tants d’altres. De molt jovenet tinc un equip gravat a la memòria, Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Gonzalvo, Bosch, Basora, César, Kubala , Moreno i Manchón. Un equip de grans professionals que jugaven per quatre rals, i s’havien d’escoltar per la majoria de camps espanyols, allò de «perros catalanes». Que patien les «putades» dels Ortiz de Mendivil i els Gurucetes de torn. Que tenen una copa amb el signes de la violència per les ampolles llançades al Bernabeu.

Aquest «senyor» Messi que sembla una Magdalena plorant a llàgrima viva cada vegada que surt, si ell diu, estima tant al Barça que el va acollir amb només 13 anys, per què no hi juga els pocs anys que li queden de franc? Què passa, que el «padrino» Jorge Messi no ho voldria? El Barça ha fet a aquest xicot i la seva mafiosa família multimilionaris. El Barça no li deu res, ell sí que marxa amb un gran deute, no haver volgut parlar mai català. Per tot això, bon vent i barca PSG nova, «senyor Messi».