Aquelles i aquells que ja som grans, ben sovint, ens deixem portar, ni que sigui una mica, per aquella nostàlgia dels temps passats, i ara que som a l’estiu, ens ve el record d’aquelles cançons, un xic embafadores, que sentíem, primer a la ràdio i més tard s’hi va afegir la televisió, entre elles d’en Luís Aguilé o en Georgie Dann, i d’altres que no recordem , i que cada any s’han anat succeint, amb més o menys intensitat. Cal dir que qui això escriu, no és massa afeccionat a la música; a part que els noms dels cantants i de les cançons se’ns van esborrant, i van quedant a un racó amagat del nostre cervell.

A tot això ens hi ha fet pensar, no una cançó determinada, sinó un tema ben important, que promet ser una mica cançoner –dit amb tot respecte– és el de l’inici d’acord, d’una possible ampliació de l’aeroport del Prat o Josep Tarradellas.

De moment està fent vessar molta tinta, entre partidaris i detractors: polítics, ecologistes, empresaris, activistes, etc. No som qui per donar la nostra opinió, tot és prou important, però cal asserenar-se i no enfadar-se abans d’hora, menys quan encara no se sap que dirà Europa sobre el tema. Deixem que els que hi entenen estudiïn bé els pros i els contres. I sobretot no ens discutim abans d’hora. És el nostre parer.