Soc en Pau. Treballo en un banc de Girona. Estic apuntat a l’expedient de regulació d’ocupació (ERO). Dels meus 48 anys, 26 els he passat a l’oficina. He fet més hores extres que el rellotge sense cobrar-les i he rebut copets a l’esquena dels caps per dedicació i compromís. Si m’accepten la petició, obtindré una indemnització de 40 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats, més 23.000 euros per l’adhesió voluntària a les mesures pactades. En total poden ser uns 137.876 € bruts.

M’acabo de divorciar. Per sort no tinc fills i l’exdona guanya més que jo. Amb aquests diners i uns estalvis m’hauré d’apanyar. Trobar feina serà difícil en aquests temps de crisi. La jubilació està llunyana. Val més no capficar-se. El pla de pensions perd valor cada dia.

Per tant, he d’aprofitar cada instant, sense pensar en el demà. És l’hora de començar una nova etapa. Primer de tot, buscar parella per combatre la soledat, però fugint dels lligams asfixiants d’un vincle estable. La meva aspiració és conèixer una jove encantadora per iniciar una relació íntima. Voldria gaudir d’unes vivències passionals, respectuoses i satisfactòries per a les dues parts. Que demano massa? Potser sí!

Un dissabte a la nit, acompanyat d’un amic, vaig anar a un bar musical. Per culpa de les restriccions de la covid vam fer cua per superar les proves del control d’accés. Vam entrar amb la mascareta posada. A la barra ens van servir els gintònics. Amb les begudes a la mà vam fer via fins la terrassa. Només es podia estar en aquest espai a l’aire lliure. Encara bo que hi havia màniga ampla per permetre petits grups i compartir tauleta.

En acostar-nos a una de les taules el meu company va saludar un conegut que ens va invitar a acompanyar-lo, assegut entre quatre dones de bon veure. Fetes les presentacions, una d’elles no em va treure els ulls de sobre. Tenia una fesomia atraient i una figura grassoneta. Estàvem davant per davant. Quan va marxar la donota que seia al meu costat, ella es va canviar de lloc. Xerrava pels descosits. Tenia 45 anys, era vídua d’un metge i amb dos fills emancipats. No era el perfil somiat, però què hi farem!

Actuava amb desimboltura. S’insinuava descaradament. Ben aviat, ja estava captiu i desarmat. La vetllada va acabar amb una rebolcada de consideració. Ella necessitava sexe i afecte. La meva contribució va estar a l’alçada. El temor a la covid no va ser un obstacle. Els encontres íntims van prosseguir amb regularitat. Estava enganxat.

Un dia tots dos vàrem notar els símptomes. Febre, tos seca, dolors musculars i vòmits. Corrents al CAP. Ens van fer un PCR. Va sortir positiu. Confinats al pis, la infecció va remetre en sis dies. A partir d’ara, faríem vida en comú? Qui sap!