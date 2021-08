Possiblement la meva opinió no segueixi el mateix corrent que la majoria de socis del Barça. Però jo veig la marxa de Messi com una gran oportunitat. Tard o d’hora calia encetar una nova etapa guiada per la màxima austeritat possible. I ha arribat l’hora. Es podia esperar un any? De ben segur que sí... fins i tot dos. Però no cal oblidar que el jugador té 34 anys i tot té un inici i un final. I no hi ha dubte, els comiats sempre són tristos.

El Barça perd un gran jugador, que arribà amb 13 anys a Espanya i que l’entitat l’ha fet multimilionari. O no? S’ha d’oblidar això? I el tractament que des de petit els Barça li abonà davant els seus problemes físics. S’ha d’oblidar també? Messi marxa perquè Laporta no el vol. El jugador demanava uns milions que per cert el PSG no li pagarà. Ni els francesos, ni el City, ni el Chelsea ni ningú. I se’n va, després de formar-se com a jugador i persona a Can Barça, a canvi de res. Ni un euro per a aquest club que avui és a la ruïna per la mala gestió de Bartomeu i d’uns jugadors desagraïts que no han volgut rebaixar-se el sou. Laporta sens dubte ha perdut pistonada i ja no és aquell jove amb encanteri capaç de convèncer tothom. Fins i tot un col·laborador li acaba de dimitir i l’actual conseller d’Economia i Finances que anava a la candidatura guanyadora ja no començà la temporada. Fàcilment ens podem adonar que la llista de Laporta va vendre fum i era improvisació total.

Ara bé, ell no és el culpable de la situació actual. El president va ser clar: la massa salarial del primer equip, que inclou sous i amortitzacions, sense Messi és del 95%. El Barça declara 487 milions de pèrdues de l’exercici anterior –una xifra un pèl inflada, atès que la quantitat real podria ser d’uns 350 milions– i un deute de 1.173 milions d’euros. La ruïna total, així de clar.

Bartomeu perdé el control arran del traspàs de Neymar al PSG. Va pagar 145 milions per Dembelé i 160 milions per a Coutinho. Diners totalment llençats a les escombraries. A més, calia sumar els salaris anuals del primer d’11 milions i 14 pel segon. I al carro d’uns contractes fantasmagòrics hi pujaren Piqué, Busquets, Alba, Suárez, Umtiti o Sergio Roberto, per exemple. Tots ells aconseguiren unes renovacions de contractes totalment fora de mercat. I així plorem els blaugranes: uns per l’adeu de Messi i els altres, per veure el Barça a la ruïna.

De moment, el club s’estalviarà 250 milions. Messi signava un contracte per cinc anys, però a la tercera temporada tenia previst marxar a Miami, però cobrant la totalitat de la xifra abans esmentada. Per tant, la realitat és que cobrava 125 milions i de cap de les maneres es rebaixava el sou un 50%. Això no li pagarà el PSG ni cap club europeu.

Allò cert, i que s’hauria d’explicar, és la veritat. I tota no la sabem i només la coneixen uns quants. Les llàgrimes de Messi del diumenge eren d’impotència i indignació. És evident que no hi hagué foto Laporta-Messi. No existí per molt que el president ho intentés, perquè el jugador s’ha vist utilitzat i està molt enfadat.

Si fa uns anys Beckham era el fitxatge estrella del Barça de Laporta, ara era la renovació del crack argentí. El president l’enganyà fent-li creure que el renovaria quan el màxim responsable del club sabia que no ho faria. Però necessitava temps per buscar culpables i una vegada més com a bon independentista les culpes són de Madrid i de la LFP. Però allò greu és que Laporta no ha dit la veritat als socis, fent-los creure una renovació en la qual ell no creia per dos motius: el primer era el tema econòmic i en segon lloc Messi manava el vestidor i el president en vol el control. Però per a guanyar les eleccions ell necessitava el capità del Barça.

En definitiva, s’enceta una etapa presidencial complicada amb una directiva tocada i una colla de jugadors que, malgrat la crisi sanitària i econòmica, no es volen rebaixar un salari fora de mercat. Aquest més o menys és el capítol Messi. Ben aviat seria bo que s’expliquessin les relacions actuals Florentino Pérez-Laporta o Jaume Roures-Laporta, però fer-ho amb llum i taquígrafs. L’entorn de moment calla. Al temps.