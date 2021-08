Porto ja uns dies molt emprenyat amb tot aquest «serial» Messi. Què és el que estranya tant al personal? Messi no és res més que un «mercenari» de la pilota com són Busquets, Piqué, i tants d’altres. De molt jovenet tinc un equip gravat a la memòria, Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Gonzalvo, Bosch, Basora, César, Kubala , Moreno i Manchón. Un equip de grans professionals que jugaven per quatre rals, i s’havien d’escoltar per la majoria de camps espanyols, allò de «perros catalanes». Que patien les «putades» dels Ortiz de Mendivil i els Gurucetes de torn. Que tenen una copa amb el signes de la violència per les ampolles llançades al Bernabeu.

Aquest «senyor» Messi que sembla una Magdalena plorant a llàgrima viva cada vegada que surt, si ell diu, estima tant al Barça que el va acollir amb només 13 anys, per què no hi juga els pocs anys que li queden de franc? Què passa, que el «padrino» Jorge Messi no ho voldria? El Barça ha fet a aquest xicot i la seva mafiosa família multimilionaris. El Barça no li deu res, ell sí que marxa amb un gran deute, no haver volgut parlar mai català. Per tot això, bon vent i barca PSG nova, «senyor Messi».

Dies enrere, vaig preguntar a l’alcaldessa d’un poble del Baix Empordà el motiu d’haver tallat pràcticament tot l’arbrat del municipi. Em va contestar: el manteniment és massa alt, però si vostè em pot dir d’algun arbre que les seves arrels no aixequin les voreres, les seves fulles , fruits i flors no «embrutin» el terra, i que el seu pol·len no provoqui al·lèrgia, aquests sí que els plantarem! Els arbres són éssers vius, li vaig respondre, també tenen set, però si els ofeguem amb asfalt ells busquen la humitat... també es reprodueixen a través de les flors... i gràcies a les seves fulles tenim ombra i humitat. Em va mirar estranyada. Sap què, doncs planti arbres de plàstic.

Conversa amb una alcaldessa en el segle XXI en ple canvi climàtic. Increïble.

Aquelles i aquells que ja som grans, ben sovint, ens deixem portar, ni que sigui una mica, per aquella nostàlgia dels temps passats, i ara que som a l’estiu, ens ve el record d’aquelles cançons, un xic embafadores, que sentíem, primer a la ràdio i més tard s’hi va afegir la televisió, entre elles d’en Luís Aguilé o en Georgie Dann, i d’altres que no recordem , i que cada any s’han anat succeint, amb més o menys intensitat. Cal dir que qui això escriu, no és massa afeccionat a la música; a part que els noms dels cantants i de les cançons se’ns van esborrant, i van quedant a un racó amagat del nostre cervell.

A tot això ens hi ha fet pensar, no una cançó determinada, sinó un tema ben important, que promet ser una mica cançoner –dit amb tot respecte– és el de l’inici d’acord, d’una possible ampliació de l’aeroport del Prat o Josep Tarradellas.

De moment està fent vessar molta tinta, entre partidaris i detractors: polítics, ecologistes, empresaris, activistes, etc. No som qui per donar la nostra opinió, tot és prou important, però cal asserenar-se i no enfadar-se abans d’hora, menys quan encara no se sap que dirà Europa sobre el tema. Deixem que els que hi entenen estudiïn bé els pros i els contres. I sobretot no ens discutim abans d’hora. És el nostre parer.