He seguit amb atenció i curiositat la controvèrsia suscitada entorn de l’ampliació de l’aeroport del Prat i continuo pensant, com quan exercia de secretari general de Transports de la UGT o posteriorment, com a regidor de desenvolupament econòmic de Sant Feliu de Guíxols, que no tenim prou visió política per treballar i projectar un model aeroportuari que contempli la realitat de cada moment, donant respostes globals a les necessitats reals que la societat precisa.

En aquest moment hi ha més de 50 infrastructures aeroportuàries capacitades per gestionar operacions amb vols comercials, sense comptar els nombrosos aeròdroms que operen amb vols menors. Algunes d’aquestes instal·lacions disten menys de 100 quilòmetres entre elles, amb el qual el seu hinterland manca de tota lògica organitzativa, portant alguna d’elles a una situació d’abandó i degradació abans, tan si més no, de la seva posada en funcionament.

I, per descomptat, desincentivant qualsevol possible competència entre elles per a millorar el servei a l’usuari, encara que sí potenciant, com a únic mitjà per subsistir, el sotmetiment a aerolínies particulars que se subvencionen amb diners públics perquè s’instal·lin en algun aeroport, encara que aquestes empreses no dubten a abandonar-lo si els seus beneficis no cobreixen les seves expectatives o no reben més diners, com va succeir no fa gaire amb Ryanair a Girona i Reus.

El tema no és nou però sí recurrent, i a la falta de lideratge per treballar en l’evolució constant del sistema des de l’avaluació global per consolidar un model aeroportuari de futur, afloren els interessos dels diferents actors que, aprofitant les discrepàncies, intenten treure el seu particular rendiment.

Ni els moviments que legítimament es declaren defensors del medi ambient oposant-se a aquesta ampliació, tenen tota la legitimitat per a fer-ho, doncs només cal recordar com es va fer callar al moviment ecologista davant el desviament del riu Llobregat: com tampoc els arguments empresarials que avalen aquesta ampliació tenen prou solidesa, doncs els interessos econòmics afectats per l’aeroport de Barcelona no són plenament coincidents amb els de l’empresariat de l’àmbit d’influència dels aeroports de Girona o Reus, per exemple, com també s’ha demostrat en diverses ocasions.

Sense negar que l’ampliació de l’aeroport de Barcelona sigui una necessitat estructural i territorial, crec que és molt més urgent i rendible prioritzar la inversió de recursos perquè la resta d’aeroports catalans puguin presentar una carta de serveis d’acord amb la seva realitat econòmica i social i que permetés, per què no?, convertir-los en pistes complementàries del Prat.

Podria imaginar, per exemple, una estació d’autobusos moguts amb energia renovable i amb itineraris cap a Girona o Barcelona amb alta freqüència de pas, sense oblidar una anhelada estructura ferroviària que funcionés com un ferrocarril metropolità. Estic segur que el cost seria molt menor i la seva execució més breu que els 10 anys previstos per a l’ampliació d’aquesta infrastructura aeroportuària.