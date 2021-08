Sí, ja sé que aquest és un article políticament incorrecte, perquè parlar de la sortida de Messi del Barça i dels sous dels futbolistes pot crear suspicàcies.

Aquests dies, la primera (i gairebé única) notícia dels mitjans de comunicació ha estat la fi de Messi al Barça. Frases com: Laporta trist amb l’adeu a Messi; Messi i el drama de la massa salarial; el retuit d’Enric Masip que aclareix molt de Leo Messi; dia 1 de l’era post-Messi; Minguella ja va alertar de la situació de Messi quan tothom creia que renovaria; la reacció de Guardiola a l’adeu de Messi i altres comentaris semblants, han omplert les pàgines dels diaris (i no només dels esportius), les ones de la ràdio i les hores de televisió. L’adéu de Messi ha portat Catalunya (gairebé) a un estat de shock.

I és que la sortida de Messi del Barça gairebé ha anul·lat les notícies el drama dels refugiats i dels immigrants, que continuen morint a la Mediterrània, l’atur, les guerres (oblidades) a tants i tants països, el negoci dels senyors de les guerres, que s’enriqueixen amb la venda d’armes, la violència de gènere, la situació dramàtica dels professionals de la salut que, esgotats, continuen lluitant contra la pandèmia i tants altres problemes de la nostra societat, que, informativament, han quedat mig oblidats en un segon, tercer o quart nivell informatiu. Fins i tot un periodista, molt mediàtic, escrivia al seu Twitter amb relació a la sortida de Messi: «Tinc 47 anys, però ara em posaria a plorar com un nen. Va ser molt, molt, molt bonic mentre va durar. Molta sort allà on vagis».

Cal recordar (El Nacional, 6 d’agost de 2021) que durant la temporada 20/21, Messi va rebre del Barça un salari brut de 60,3 milions d’euros, tot i que l’argentí generava uns ingressos enormes i un rendiment esportiu monumental. Per la seva part, Griezmann va tenir una fitxa de 35,8 milions. El sou de Coutinho va ser de 24,5 milions. Pjanic cobrà la temporada passada 16,3 milions. Jordi Alba, Umiti i Dembélé, 12,8 milions cadascun d’ells; Sergi Roberto i De Jong, 10,6 milions; Piqué, 6,6 milions. I al Madrid, Hazard, 24,5 milions; al Liverpool, Salah, 12 milions; al Manchester United, De Gea, 21 milions i a la Juventus, Cristiano Ronaldo, 31 milions.

Què cobra un mestre, un infermer o una periodista? Què cobra un pagès? Quin sou té un cambrer? Podem continuar amb aquesta despesa al futbol? No aprendrem res de la pandèmia que estem vivint? No ens diuen res les famílies que no poden arribar a finals de mes i que han de rebre ajudes de Càritas i dels Bancs d’Aliments?

Es parla molt de l’amenaça produïda pel canvi climàtic. Però no parlem de l’amenaça del ritme de vida, insostenible, que portem. I crec que és hora de posar fil a l’agulla i canviar de rumb, encara que això sigui impopular.

I tot i que aquest article sigui políticament incorrecte, cal replantejar ja el futur del món del futbol.