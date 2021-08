Així vaig sentir-me quan vaig acabar d’escoltar i veure les llàgrimes del millor jugador de futbol del món. Segurament tothom opinarà de moltes diferents maneres sobre la figura d'aquest jugador però ningú podrà rebatre l'amor que sent pel seu equip de tota la vida. Massa humà per fer creure que no sent els seus colors de tota la vida. Em trec el barret davant d'un senyor multimilionari que ho té tot des del punt de vista material i en canvi deixa anar públicament la seva tristor més amarga per no poder continuar jugant en el seu equip que tant estima. Hem vist grans jugades d'aquest geni però la darrera, diria que ha estat la millor i la més sincera. Quin home tan sencer a fora i a dins del camp. Necessitem persones com ell. Amor per davant dels diners! Una gran lliçó de coherència.