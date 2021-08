El nou equip de govern de l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) va venir a Cruïlles aquest juliol per fer saber a tots els alcaldes de la zona, Consell Comarcal i PAAC (Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles) la seva intenció de complir la sentència i que estan estudiant el com. Per això, es va decidir entre tots els assistents que era necessària una «nova» proposta de Comissió de seguiment.

Vàrem escoltar amb molta atenció que «perseguirien judicialment els responsables» de la pèssima gestió relacionada amb l’abocador i que «restaurarien les basses malmenades» de la zona humida de les Terreres de Vacamorta.

A partir d’aquí, la pregunta clau que traslladem a la nova Consellera és: complir la sentència vol dir treure tots els residus abocats il·legalment del 2000 al 2014 i restaurar la zona afectada, com ordenen i exigeixen els tribunals des de fa 6 anys?

Si és així, nosaltres volem ajudar i celebrar que tornin les 13 basses inventariades el 1998, espai natural de gran interès ecològic, construït indirectament per l’extracció d’argiles, per tant també de gran interès com a patrimoni industrial, cultural i social.