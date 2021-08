Fa un mes vaig donar positiu en covid. Visc a un poble petit on només disposem de dispensari. En el moment que m’hi vaig presentar perquè se’m fes la prova, no se’m va demanar si volia PCR o test d’antígens. El meu dispensari només disposa de testos d’antígens, de manera que aquesta és la prova que em van fer per detectar que presentava la malaltia. Vaig passar una covid forta, i la quarantena no va ser per res fàcil, ja que visc amb la meva família.

Fa mig any que vaig decidir que quan acabés l’estiu aniria a fer l’últim tram del camí de Sant Jaume. El que mai m’hagués pensat és que una normativa europea absurda m’impediria anar-hi, ja que aquesta no permet que els positius detectats amb testos d’antígens puguin optar a tenir el passaport covid. Nombrosos països i comunitats autònomes d’Espanya (com a la qual em disposo a voler viatjar) requereixen el passaport covid no només per entrar-hi, sinó també per accedir a establiments com hostals, albergs i/o restaurants.

Una incoherència en el sistema m’obliga a pagar-me testos i PCRs de la meva butxaca si vull fer el viatge.

Penso que la covid ja ens ha assetjat d’una manera violenta tots aquests últims mesos com perquè una normativa il·lògica ens posi difícil fins i tot el fet de poder marxar uns dies a desconnectar.