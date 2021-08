El passat dissabte 7 d’agost de 2021 el tren MD 15070 de la R11, que havia de sortir de Portbou a les 11,24 hores va ser suprimit per manca de maquinista. Això va succeir perquè el tren MD que havia d’arribar des de Barcelona Sants a Portbou a les 9,58 hores també va ser suprimit per manca de conductor ferroviari. Cal tenir molt present que això no és la primera ni la segona vegada que passava a l’R11, i a més, d’altres vegades la supressió de trens, sense avisar, és a causa de manca de material mòbil o avaria. El que resulta denigrant és que darrerament es mencioni cada dia als mitjans, com una serp d’estiu, la necessitat de disposar d’un macroaeroport al Prat, però per contra no disposem de prou maquinistes i material mòbil per fer funcionar amb normalitat el nostre estimat tren convencional, quotidià i social.