Fa un mes vaig donar positiu en covid. Visc a un poble petit on només disposem de dispensari. En el moment que m’hi vaig presentar perquè se’m fes la prova, no se’m va demanar si volia PCR o test d’antígens. El meu dispensari només disposa de testos d’antígens, de manera que aquesta és la prova que em van fer per detectar que presentava la malaltia. Vaig passar una covid forta, i la quarantena no va ser per res fàcil, ja que visc amb la meva família.

Fa mig any que vaig decidir que quan acabés l’estiu aniria a fer l’últim tram del camí de Sant Jaume. El que mai m’hagués pensat és que una normativa europea absurda m’impediria anar-hi, ja que aquesta no permet que els positius detectats amb testos d’antígens puguin optar a tenir el passaport covid. Nombrosos països i comunitats autònomes d’Espanya (com a la qual em disposo a voler viatjar) requereixen el passaport covid no només per entrar-hi, sinó també per accedir a establiments com hostals, albergs i/o restaurants.

Una incoherència en el sistema m’obliga a pagar-me testos i PCRs de la meva butxaca si vull fer el viatge.

Penso que la covid ja ens ha assetjat d’una manera violenta tots aquests últims mesos com perquè una normativa il·lògica ens posi difícil fins i tot el fet de poder marxar uns dies a desconnectar.

El passat dissabte 7 d’agost de 2021 el tren MD 15070 de la R11, que havia de sortir de Portbou a les 11,24 hores va ser suprimit per manca de maquinista. Això va succeir perquè el tren MD que havia d’arribar des de Barcelona Sants a Portbou a les 9,58 hores també va ser suprimit per manca de conductor ferroviari. Cal tenir molt present que això no és la primera ni la segona vegada que passava a l’R11, i a més, d’altres vegades la supressió de trens, sense avisar, és a causa de manca de material mòbil o avaria. El que resulta denigrant és que darrerament es mencioni cada dia als mitjans, com una serp d’estiu, la necessitat de disposar d’un macroaeroport al Prat, però per contra no disposem de prou maquinistes i material mòbil per fer funcionar amb normalitat el nostre estimat tren convencional, quotidià i social.

El nou equip de govern de l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) va venir a Cruïlles aquest juliol per fer saber a tots els alcaldes de la zona, Consell Comarcal i PAAC (Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles) la seva intenció de complir la sentència i que estan estudiant el com. Per això, es va decidir entre tots els assistents que era necessària una «nova» proposta de Comissió de seguiment.

Vàrem escoltar amb molta atenció que «perseguirien judicialment els responsables» de la pèssima gestió relacionada amb l’abocador i que «restaurarien les basses malmenades» de la zona humida de les Terreres de Vacamorta.

A partir d’aquí, la pregunta clau que traslladem a la nova Consellera és: complir la sentència vol dir treure tots els residus abocats il·legalment del 2000 al 2014 i restaurar la zona afectada, com ordenen i exigeixen els tribunals des de fa 6 anys?

Si és així, nosaltres volem ajudar i celebrar que tornin les 13 basses inventariades el 1998, espai natural de gran interès ecològic, construït indirectament per l’extracció d’argiles, per tant també de gran interès com a patrimoni industrial, cultural i social.

Així vaig sentir-me quan vaig acabar d’escoltar i veure les llàgrimes del millor jugador de futbol del món. Segurament tothom opinarà de moltes diferents maneres sobre la figura d'aquest jugador però ningú podrà rebatre l'amor que sent pel seu equip de tota la vida. Massa humà per fer creure que no sent els seus colors de tota la vida. Em trec el barret davant d'un senyor multimilionari que ho té tot des del punt de vista material i en canvi deixa anar públicament la seva tristor més amarga per no poder continuar jugant en el seu equip que tant estima. Hem vist grans jugades d'aquest geni però la darrera, diria que ha estat la millor i la més sincera. Quin home tan sencer a fora i a dins del camp. Necessitem persones com ell. Amor per davant dels diners! Una gran lliçó de coherència.