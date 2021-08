En aquestes mateixes dates l’estiu passat tot just començava un dur procés de recuperació després de passar tres setmanes entubat a la UCI per una pneumònia bilateral produïda per la maleïda covid-19.

Des d’aquí el meu profund agraïment a tot el personal sanitari tant de l’hospital de Figueres com de la UCI del Trueta i de l’hospital Santa Caterina que van fer possible superar aquesta malaltia, i em va permetre abraçar per primera vegada la meva filla Sophia nascuda durant la meva estada a la UCI.

També aprofito per encoratjar a totes aquelles persones que encara tenen reticències, que no dubtin en vacunar-se a veure si entre tots acabem amb aquesta plaga.