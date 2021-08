M’explica un amic que aquesta setmana, en el correu en el qual va rebre les entrades per poder anar a veure el partit del Girona FC contra l’Amorebieta, s’hi deia que si tenia alguna consulta la podia fer a través d’un correu electrònic. Hi va escriure, perquè tenia un dubte, dijous a la tarda. Cap resposta. Hi va tornar divendres al matí. Cap resposta. Divendres al migdia va provar de trucar a la seu del club per resoldre el dubte: un contestador automàtic li va repetir insistentment, en les cinc trucades que va fer al llarg d’una hora, que totes les línies estaven ocupades, que l’atendrien de seguida. Ecara no ho han fet. Continua tenint el dubte que tenia. I ara, a més, té moltes ganes de tornar el carnet de soci perquè se sent profundament ignorat pel Girona FC.