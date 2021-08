En aquests moments en què a Catalunya, Espanya i d’altres països els plantejaments nacionalistes i populistes estan en la cresta de l’onada, crec que cal posar damunt de la taula el debat que al 1994 van protagonitzar Richard Rorty, Martha Nussbaum i altres prestigiosos i lúcids intel·lectuals nord-americans.

Les preguntes són: pàtria petita o gran societat? Que és primer, els deures cap a la nació o cap a la humanitat? És possible (o fins i tot necessari) fer del patriotisme un valor cabdal i prioritzar l’«emoció de l’orgull nacional» i el «sentiment d’identitat nacional» davant de valors universals com la solidaritat, cooperació, justícia, igualtat, etc.? La democràcia i la justícia, requereixen ciutadans educats en els valors patriòtics o en els cosmopolites?

L’abanderada del cosmopolitisme, Martha Nussbaum, subratlla que accentuar el patriotisme és moralment perillós i que en última instància afebleix els ideals de justícia i igualtat que els patriotes com Rorty proclamen que cal reforçar. Amy Gutmann, que segons Nussbaum es partidària del nacionalisme, fa bé en remarcar que els valors nacionals que haurien d’inspirar l’educació dels joves i la ciutadania en general són la democràcia, la llibertat i la justícia per a tothom. És a dir, cosmopolites i patriotes discuteixen sobre el valor de la comunitat nacional: els primers neguen que la pertinença a la nació tingui un valor moral superior als valors universals; els segons repliquen que sense nació no és possible l’exercici de la ciutadania democràtica.

Des de la meva perspectiva de català, espanyol i europeu, no trobo racional ni ètic defensar que tenim menys obligacions amb els individus que viuen més enllà de les nostres fronteres que amb els que viuen dins d’elles. Aquest argument es queda sense força moral quan es constata que geopolíticament totes les nacions estan entortolligades i que el món occidental ha explotat de manera immisericorde els països en vies de desenvolupament.

Els patriotes defensen que encara que les fronteres no tinguin valor moral, sí que tenen valor polític, perquè defineixen l’àmbit dins del qual s’exerceix la ciutadania democràtica. En altres paraules, només podem viure com a ciutadans i fer sentir el nostre pes com a tals, en tant que membres d’una comunitat nacional definida per límits precisos.

Per complicar-ho encara més, el debat a certs països d’Europa se centra més entre els partidaris dels principis universals de llibertat i justícia per una banda i per l’altra els partidaris dels valors de la unitat ètnica, cultural i religiosa de la nació. No hem d’oblidar que des de les «esquerres europees tradicionals» les dones, els homosexuals o els negres han de conrear les seves pròpies diferències culturals per a obtenir, com a individus, reconeixement i valor, i, com a membres del grup, justícia i protecció.

Estem per tant en el debat de si la democràcia i la justícia social requereixen ciutadans educats en els valors del cosmopolitisme i per extensió en els valors europeus que van donar llum a la Unió Europea o per contra el patriotisme nacionalista i populista ha de ser l’únic garant. Michael Walzer, actualment un expert en Filosofia Política als Estats Units, defensa que no hi ha un món en el que puguem ser «ciutadans del món», doncs no existeixen estructures polítiques del «món» dins de les quals puguem participar en les decisions polítiques sobiranes i tampoc hi ha un calendari de les commemoracions i les celebracions dels ciutadans del món. És a dir, en l’opinió de molts experts, només podríem ser ciutadans del món, si existís una estructura política mundial. Com que avui no és el cas, si volem viure com a individus lliures i iguals no ens queda més remei que ser ciutadans d’alguna comunitat política que ens capaciti per participar activament en política. També tinc clar, que des del nacionalisme i el populisme creixent d’avui no és obvi que es presti un gran servei a la humanitat, si no ens mostrem disposats a reconèixer i respectar a qui viu més enllà de les nostres fronteres.

La tesi que els límits nacionals no tenen rellevància moral es pot criticar en nom dels mateixos principis de llibertat i d’autonomia personal que justament tant apreciem els cosmopolites. No podem oblidar que, en el món actual i fora dels nostres límits nacionals, no ens tornaríem ciutadans del món, sinó ciutadans o súbdits d’una altra nació, amb la conseqüència òbvia de que no podríem viure «oficialment» segons la nostra cultura (parlar la nostra llengua, conrear la nostra història, viure segons els nostres costums i lleis, etc).

Les fronteres, més que un valor polític en si, poden tenir un valor moral, en tant que mantenen vives cultures i formes de vida que són importants per al desenvolupament i l’enriquiment de la vida de l’individu. És a dir, el cosmopolitisme posa l’accent en les obligacions que la democràcia té cap a l’exterior, cap als altres pobles i cap als altres individus. El patriotisme posa la força en les obligacions dels ciutadans amb els seus conciutadans i amb la república o monarquia.

Finalment, si als ciutadans que defensen el nacionalisme i el populisme se’ls eduqués per pensar i viure com a ciutadans del món, crec que es veurien seriosament pertorbats pel fet que els estàndards de vida de què gaudeixen no estan estesos als altres països, sobretot als països subdesenvolupats. Sense una seriosa educació cosmopolita, els tan celebrats valors occidentals del respecte per la dignitat humana i pel dret de cada persona a perseguir la llibertat i la felicitat es tornen buits exercicis retòrics que només serveixen per encobrir mesquins interessos nacionals. Els patriotes que intervenen en la discussió no contesten a aquest argument, però sí que argumenten que educar en els principis del cosmopolitisme afebleix la democràcia ja que la democràcia necessita patriotisme.

Com podeu imaginar-vos, jo no tinc respostes taxatives ni concloents a les preguntes d’aquest debat. Però soc dels que pensa que ja comença a ser hora de que a Catalunya i a Espanya aquest debat es faci amb serenitat i honestedat, doncs portem molt retràs.