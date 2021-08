Amb aquests dos cartells Roses dona la benvinguda a qui viu o ve a passar uns dies a la vila marinera, possiblement i pel que es va veient després d’un temps de viure-hi o passar-hi unes vacances, caldria un altre cartell que digués «A Roses fot el que vulguis...».

Si tens ganes de fer uns castells a la sorra de la platja i posar el platet per tal que qui passa et doni propina, fes-ho, ja hi ha tres o quatre que ho fan i a més s’hi queden a dormir en una tenda de campanya.

Si tens ganes d’anar amb patinet esquivant turistes com si fos un eslàlom, fes-ho.

Si tens ganes de fer trenetes de colors sense posar-te la mascareta en qualsevol racó del passeig o de la vila, posant-te les cintes a la boca per llavors trenar-les als cabells dels clients, fes-ho.

Si vols fer quadres de qualitat artística dubtosa, amb unes pintures que empudeguen, cap problema, fes-ho.

Si tens un acordió i un amplificador i vols desafinar davant de qui està prenent en una terrassa un refresc, fes-ho, llavors passa pel mig de les taules passant el platet, i a vegades sense mascareta, fes-ho.

Si vols passejar amb el gos al voltant de la Ciutadella sense recollir ni un excrement, fes-ho.

Si vols posar una parada a tot el llarg i ample d’un lloc privilegiat com és el passeig marítim de Santa Margarida, venent còpies de marques famoses i cares de roba, bosses o ulleres, fent competència al comerç local, fes-ho.

Si vols posar una parada a la Fira de la Festa Major amb els decibels que molesten a 2 km de distància, fes-ho.

Si t’agrada que tot i pels possibles contagis per covid enguany no hi hagi focs d’artifici, doncs hi hauria massa aglomeració de gent, ves a la Fira de la Festa Major, allà hi trobaràs una gentada i cap control efectiu d’aforament.

Després de tanta llibertat de fer el que es vulgui, ens estranyem que primer Ciutadans i ara Vox fossin líders en resultats electorals en alguns barris de Roses.

Polítics de Roses, principalment els del govern, si us agrada tot plegat, seguiu així, passius, tapant-vos els ulls que no passa res.

A Roses fot el que vulguis !