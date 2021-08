Avui, com si ja no tinguéssim prou problemes, escoltant o llegint les notícies, dels diferents mitjans d’informació, fins als que som calbs, els pèls se’ns han posat de punta, els experts mundials, a través de la ONU, ens han despertat amb dues paraules: «anem tard».

A través del Canvi Climàtic, que segons aquells ja és una trista realitat, i ens estem carregant el futur de les noves generacions, i el més trist és que com a culpables, d’aquests efectes irreversibles, se’ns assenyala a tots nosaltres, els humans.

Aquets fenòmens meteorològics i els desastres naturals que s’estan produint, darrerament, cada vegada amb més freqüència, en són les conseqüència. El clima ens està passant factura, a pagar, segons sembla –a poc temps vista– com las lletres de canvi d’abans, que no admetien devolució.

El coronavirus, no en serà un fruit també? Tot plegat, no pot ser imputable a l’actual civilització? No serà que volem volar molt alt, quan el que cal és tenir els peus a terra?

No pretenem encomanar el nostre ensurt, simplement ens conformaríem amb moure a la reflexió. Com diem sempre: Perdoneu, és el nostre parer.