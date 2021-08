Darrerament, amb això de la calor, les factures de la llum i la mania de pensar, em ve al cap un polític irrellevant malgrat va ser alcalde, president de Diputació, president de la Generalitat, ministre d’Indústria i Senador entre molts altres càrrecs. Com que no en tenia prou, fa un any va entrar per la típica porta giratòria al consell d’administració d’Enagás, un energètica de l’Ibex, tot afirmant que ell podría aportar-hi molt. Des d’aleshores, els preus no han parat de pujar...