L’Ajuntament del municipi turístic de Deià, als peus de la mallorquina serra de Tramuntana, ha tirat pel dret i ha decretat la llei seca. Si cap al·legació no ho impedeix, estarà prohibit el consum d’alcohol a la via pública totes les hores del dia i de la nit, i això inclou les terrasses dels bars i restaurants. Tampoc no es podran incorporar begudes espirituoses de cap graduació a les comandes de servei a domicili, ni vendre’n a les botigues a partir de les deu del vespre. Qui vulgui alegrar l’esperit amb els sucres fermentats del raïm, l’ordi o el moresc haurà de fer-ho a l’interior dels establiments d’hostaleria, o a casa seva. Segons ho llegim al Diario de Mallorca, la motivació és clara: impedir la proliferació dels botellons que les autoritats consideren una plaga en expansió contra la qual, segons el periodista del citat diari Llorenç Riera, «els ajuntaments de Mallorca se submergeixen en una borratxera d’inoperància» i «es converteixen en col·laboradors passius i necessaris de l’alcohol desmesurat en terrasses allargades i festes tolerades». La notícia és interessant, i encara ho serà més quan els regidors expliquin, d’aquí a uns mesos, si han aconseguit el seu propòsit o si l’escassa dotació policial d’un municipi que no arriba als mil habitants censats és capaç d’impedir que la marabunta d’estiu continuï muntant les seves festes amb cerveses comprades a tres quarts de deu o directament als venedors ambulants. La cosa certa és que d’altres poblacions mediterrànies, les catalanes entre elles, i la capital entre les catalanes, no han aconseguit fer complir les normes pandèmiques que impedirien aquests fenòmens. Centenars de persones mig torrades acabant-se de torrar en un carrer estret o en una cala són un negoci incert per als guàrdies municipals. I si una part dels torrefactes són indígenes, i ho són, caldrà admetre que les protestes pel model turístic presenten esquerdes estructurals. En tot cas, molta sort als deianencs. La necessitaran.