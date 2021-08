La creació d’empreses a Girona creix a un ritme que no havíem vist en els últims tres anys. Una dada que hauria de convidar a l’optimisme i que mostra el dinamisme de la nostra economia. Els emprenedors que arrisquen el seu capital i la iniciativa privada són claus per recuperar-nos dels efectes de la pandèmia. Celebrem que hi hagi valents disposats a intentar-ho. Però no hem d’oblidar que una de les raons del creixement de les noves empreses és la manca d’oportunitats laborals que ens ha deixat l’última crisi. I davant la impossibilitat de trobar una feina en condicions, són molts els que tracten de generar els seus propis ingressos muntant un negoci. Seria important crear un sistema de tutela per a aquestes noves companyies per intentar incrementar la seva taxa de supervivència.

Un dels detalls més sorprenents de l’última memòria econòmica de la Cambra de Comerç de Girona és que avui hi ha més bars i restaurants i més comerços donats d’alta a les comarques gironines que fa un any. Com s’explica que dos dels sectors que més han patit l’efecte de les restriccions segueixin creixent en nombre d’establiments? Temo que provar sort en l’hostaleria o obrir una botiga és una de les úniques sortides que veu gent que ha quedat desocupada, motiu que la porta a capitalitzar les seva prestació d’atur per provar sort en aquests sectors.