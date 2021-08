Fausto d’Elhuyar y Lubice, de família vascofrancesa, i nascut a Logronyo al 1755, va ser un químic i enginyer de mines, que juntament amb el seu germà Juan José, va descobrir l’element químic tungstè o wolframi.

El wolframi es va convertir en un recurs clau per guanyar la Segona Guerra Mundial, i Espanya, que s’havia declarat neutral, en va fer un gran negoci. La competència entre agents de l’eix i dels aliats per fer-se amb el màxim wolframi disponible a Espanya, va inflar una gran bombolla d’especulació, contraban, corrupció i espies, que va proporcionar importants ingressos a l’administració franquista.

Les mines de wolframi són avui espais abandonats. Però durant la Segona Guerra Mundial la febre del wolframi va recórrer Espanya i desenes d’instal·lacions bullien d’activitat. S’utilitzava fonamentalment a nivell militar per reforçar els blindatges amb acers especials i també per fabricar puntes perforants de granades antitancs. En moltes d’aquestes mines, com la de Casaio (Ourense), es varen utilitzar presos republicans. Alguns varen morir per les pèssimes condicions de treball.

L’Alemanya nazi va trobar en l’explotació i importació del wolframi, el retorn per l’ajut de Hitler a Franco, en la guerra civil espanyola. Però, a principi de 1944, abans del desembarcament aliat a Normandia, l’administració americana va exigir a Franco que deixés de vendre wolframi a Alemanya i va amenaçar amb deixar d’enviar petroli a Espanya. La amenaça es compleix i Franco talla el subministrament a Alemanya. Això va influir decisivament en la desfeta de l’economia d’Alemanya i va ser un dels factors que van contribuir a la derrota nazi.