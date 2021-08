El 2008 vam entrar en una crisi econòmica de la qual només n’havíem començat a treure el cap quan el 2020 va aparèixer el coronavirus, que no va fer altra cosa que escapçar el poc que s’havia avançat. En aquells dotze anys pràcticament tots els sectors van haver de fer mans i mànigues per intentar salvar els mobles. Els que ho van aconseguir, van haver de fer un nou sobre esforç amb la Covid-19. Jo era dels que pensaven que les administracions públiques s’estrenyerien el cinturó, com ho van fer la majoria d’empreses. Però no va passar. És cert que es va deixar de contractar funcionaris, sí; però aquesta decisió va acabar afectant els serveis més essencials (sanitat, educació, seguretat o atenció a les persones) i no es va anar al moll de l’os. No es van tallar les despeses més supèrflues que podrien haver ajudat a aguantar una mica millor el temporal, sense afectar a el que és imprescindible. No es van tocar les partides d’on suquen els partits polítics. Un petit exemple n’és la manca absoluta de transparència en els viatges dels representants del Congrés i el Senat, malgrat que és una promesa d’anys en la qual ningú hi ha mostrat el més mínim interès. Podem saber el que es gasta, però no a on i amb quina finalitat, perquè l’erari públic opac continua essent la gran font de finançament dels partits, encara que ens diguin que és la xocolata del lloro.