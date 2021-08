Pel que fa al dossier nuclear l’any va començar força bé, amb l’acord Biden-Putin per a eixamplar la vigència del tractat New Start per a la reducció de l’arsenal atòmic, i també amb la –de moment més simbòlica que efectiva– entrada en vigor del Tractat per a la prohibició de les armes nuclears.

Però les males notícies no han tardat a arribar. Les darreres setmanes la premsa ha informat de la descoberta de més de 200 sitges nuclears en construcció al desert de Lop Nur al Xinjiang. Es calcula que tot plegat representa multiplicar per deu el nombre actual de míssils balístics intercontinentals en mans de Beijing. Això vol dir la meitat dels que tenen els EUA i més dels que té Rússia.

Més preocupant encara és el canvi que sembla que s’ha produït en la doctrina nuclear xinesa, de la qual advertia fa uns dies el Financial Times, basada en una nova perspectiva geopolítica que ha abandonat la «política de dissuasió mínima» caracteritzada per no ésser els primers a atacar; dotar-se tot just de l’arsenal necessari per a respondre a un atac; i mantenir operativa només una petita part de l’arsenal nuclear. La nova política xinesa es basa en el concepte de «Launch on Warning» és a dir, colpejar tan bon punt es té notícia de la preparació d’un atac nuclear. El terrabastall que podria provocar aquest canvi a l’Àsia i particularment a l’Estret de Taiwan és fàcil d’imaginar.

Inquietants també són les notícies apuntant que l’Iran podria haver ultrapassat el «llindar nuclear». Tot i que en aquest cas hi ha més dubtes sobre la fiabilitat de les fonts, pel que sembla força vinculades a sectors israelians. L’experiència històrica recent aconsella extremar la prudència a l’hora de valorar informes suposadament «incontestables» sobre armes de destrucció massiva.

En tot cas, tot sembla indicar que, malauradament, les negociacions a Viena per a recuperar l’acord nuclear amb l’Iran de 2015 no passen el seu millor moment. L’arribada del nou president iranià Ebrahim Raisi arrenglerat amb el sector més dur del règim, tampoc convida a l’optimisme. Massa falcons per tan pocs coloms. En aquest sentit no semblen casuals les darreres notícies sobre atacs pirates i amb drons contra vaixells mercants al nord de l’Estret d’Ormuz, denunciades fa uns dies pel G7, que va culpar l’Iran dels atacs en un comunicat molt dur.

No cal ser Metternich per adonar-se de l’alt potencial desestabilitzador d’aquesta situació i del risc que es produeixin incidents en el sempre inestable taulell d’escacs d’Orient Mitjà, amb una important presència d’actors regionals fortament enfrontats a l’Iran com ara Israel o l’Aràbia Saudita.

Per altra banda cal recordar que des del triomf de la Revolució Islàmica a l’Iran, la doctrina militar dels EUA al Golf Pèrsic –per on passa el 20 % del tràfic de petroli mundial– és bassa en protegir el flux de petroli per l’Estret d’Ormuz amb la presència de la Cinquena Flota i un reguitzell de bases militars, acompanyades per cert per les d’altres països com França, el Regne Unit i, fins i tot –per a disgust saudita– Turquia.

Les conseqüències més clares d’aquest increment de la inestabilitat són fàcils d’anticipar: carrera armamentista regional; possibilitat d’atacs a aquestes bases militars estrangeres, I també, és clar, possibles atacs preventius contra l’Iran. A Israel, sense anar més lluny, ja s’han alçat veus demanant aquest atac per impedir que l’Iran esdevingui un «estat nuclear de facto». En aquest sentit la política iraniana de Jerusalem no sembla haver canviat gens amb la substitució de Netanyahu per Bennet. La Història malauradament, mai revela les seves alternatives, que poden ser altres i més greus.

Quines són les altres opcions per tal d’evitar que l’Iran esdevingui un nou estat nuclear? No sembla que n’hi hagi cap altra més enllà d’encreuar els dits esperant que les converses de Viena per tal de recuperar el «Nuclear Deal» impulsat per Obama el 2015 prosperin.

L’any 1962, en plena paranoia provocada per la Crisi dels Míssils de Cuba, Harry Belafonte, amb gran oportunisme comercial, va aconseguir un gran èxit amb Zombie Jamborie un enganxós ritme caribeny –que podríem traduir com «Conga de zombis»- que advertia sobre els riscs de la guerra atòmica i que deia «molts líders parlen de guerra, i molt temo que potser estan anant massa lluny».

Potser convindria projectar les admonicions del cantant jamaicà sobre el context actual i, donada la gravetat dels riscs demanar el contrast i la verificació d’aquestes informacions per part d’institucions neutrals i solvents, i també d’organismes multilaterals com el Consell de Seguretat i l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica.

Per altra banda, quan sembla no gaire lluny la possible caiguda de Kabul en mans dels Talibans, potser fóra bo recordar també el fracàs de la doctrina militar nord-americana del Shock and Awe (shock i pànic) basada en l’esclafament de l’enemic, l’èxit de la qual a llocs com Kosovo, va portar segurament al Pentàgon a l’errada convicció que els avenços tecnològics asseguraven la superioritat en combat contra tota mena d’adversari, i al no menys errat objectiu d’esdevenir sense veritable oposició «el gendarme del món» alimentant la idea que la invasió de l’Afganistan era possible, i oblidant que aquest país és conegut pels historiadors com a «tomba d’imperis».

El mes d’agost de 1961 va començar la construcció del Mur de Berlín, un punt d’inflexió dins d’un episodi més extens, l’anomenada «Crisi de Berlín de 1961» que, tot i que menys estudiat, va ser, pel que fa al risc d’escalada nuclear, segurament molt més greu que la posterior Crisi dels Míssils de Cuba. En el pròleg a l’excel.lent llibre de Frederick Kempe sobre aquesta crisi: Berlin 1961 el general i polític nord-americà Brent Scowcroft diu que «La Guerra Freda no va ser només un pols entre els EUA i l’URSS per a la dominació mundial, sinó també un conflicte alimentat per una sèrie de percepcions errònies sobre les intencions de l’altre, que no feien altra cosa que reforçar la postura pròpia».

Potser ara que en fa seixanta anys és un bon moment per a recordar-ho. No fos cas que acabéssim tots fent de comparsa en una conga de zombis com la de la cançó de Harry Belafonte.