Iaia Carmeta, on s’ha ficat?”, crida la bleda de la cuidadora. Em busca per la sala. És una emprenyadora! Em faig la sorda. Estic asseguda en una butaca mirant un episodi de La que se avecina. Em recargolo de riure amb les bestieses d’uns veïns que viuen en un bloc de pisos anomenat Mirador de Montepinar

A Jordi Sánchez, li surt brodat el personatge d’Antonio Recio, majorista de peix. I n’hi ha per llogar-hi cadires amb Fernando Tejero, en el paper del pinxo Fermín. Ara bé, tots estan com un llum i es passen el dia fent-se la punyeta.

Pendent de les històries d’aquests tarambanes no me’n adono que la Nuri m’ha descobert. «Apa, que és l’hora! No s’amagui. S’ha de prendre la medicació», em diu riallera. Em dona les pastilles i el got d’aigua. No em fa cap gràcia el seu somriure burleta. El comprimit pel reuma és tan gros que costa d’empassar. M’ennuego.

Quan l’auxiliar em deixa en pau, torno a concentrar-me en les parides dels inquilins del complex residencial. En fan un gra massa. Hi ha escenes de mal gust amb paraules gruixudes i pallassades grolleres. Fan coses molt porques. Quina patuleia!

Malgrat tot, em distreu. M’ho passo bé i oblido durant una estona que estic tancada en una residència de vells vigilada dia i nit per unes carcelleres sense gaires miraments.

Quan arriba el moment d’anar a fer nones m’agafa mala llet. Quina mania d’enviar-nos a dormir tan aviat! Amb cinc hores en tinc prou i massa. No paro de donar voltes pel llit i rumiar què he fet malament a la meva vida per veure’m reclosa.

Comparteixo l’habitació amb la Lola, una vella escarransida amb una respiració angoixosa. A vegades tinc la sensació que s’afoga. Cada nit és el mateix.

Avui a la matinada se l’han endut a correcuita. Han entrat dos infermers, l’han arreplegada, l’han posat en una llitera i han sortit com un llamp, sense dir ni ase ni bèstia.

Després de sopar l’encarregada m’ha fet saber que havia mort. Va ser una de les primeres en vacunar-se de la covid. No li ha servit de res. Feia temps que tenia els pulmons podrits i el virus li ha donat el cop de gràcia.

Ara, els residents paguem els plats trencats. S’han prohibit les visites de familiars. A mi més igual. Les meves dues filles no s’han acostat mai en dos anys que soc aquí. Tampoc vull que em visitin. Potser m’encomanarien el virus. Només faltaria aquesta!

Ara bé, que no em toquin els nassos. I no se’ls acudeixi prohibir-me veure la sèrie dels veïns guillats perquè muntaré un sidral dels grossos. Coneixeran quin peu calço.

A més, els treballadors encara sense vacunar que no facin el ronso. Tant si són uns caguetes com si no creuen en les vacunes, s’han de posar la injecció. I prou de fugir d’estudi. Són uns estúpids que ens posen en perill.