Una investigació demostra que els ciutadans estan refent els seus hàbits laborals per disposar de més temps d’oci per a les activitats que duen a terme a través de les pantalles. No es tracta de treballar menys o pitjor per arribar a casa abans, seure al sofà, encendre el televisor i gaudir d’un concurs o un culebró. El que està succeint és que empleats intenten ser més eficients perquè, així, poden seguir les seves sèries o programes favorits, practicar amb els seus videojocs preferits o relacionar-se mitjançant les xarxes socials. En la primera dècada de 2000, l’ordinador personal es va convertir en l’artefacte estrella en la dimensió lúdica o recreativa, a diferència del que havia succeït abans amb els aparells receptors de ràdio o televisió. Pel que fa als dispositius mòbils, que també són eines de treball o estudi, no es preveu que la seva progressió s’aturi a mitjà termini. Aquesta connexió, física i emocional, és superior en els homes joves que en altres segments: dones de qualsevol edat o homes grans. A partir de 2017, els nois estatunidencs entre 21 i 30 anys van dedicar sis hores a la setmana a tasques o accions d’entreteniment amb el seu ordinador. En aquesta franja de consum, els videojocs es van alçar amb el primer lloc, amb gairebé quatre hores de mitjana.