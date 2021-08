La doble pàgina, central, del Dominical, d’aquest vostre diari, està dedicada a recordar l’obra d’un fotògraf gironí, desaparegut –fa poc– autor: En Miquel Bataller.

Com amic de la infantesa, en haver nascut al mateix barri del Mercadal, i darrerament haver participat plegats, dins d’una colla de jubilats que, una vegada a la setmana, sortíem a caminar; en nom propi i dels altres companys de la colla, agraïm, sincerament, a l’autor de la crònica, Alfons Petit, i a la Natàlia Navarro, de la Diputació de Girona, el record del nostre amic, i la posada, a l’abast de tothom, de la rica col·lecció de fotografies, que degudament ordenades i documentades, es poden consultar per mitjans informàtics.

En Bataller era una persona d’una gran amabilitat i senzillesa, no era fotògraf de professió, però sí d’una gran vocació. No era amic de fer-ne publicitat, per això mereixia que algú ho fes per ell. Per aquest motiu, tots els que gaudírem de la seva amistat, en especial els de la colla Plantem Plançons estem contents, per ell i la seva família; i ho agraïm als que ho han fer possible.

A ben segur, en Miquel, des d’on és ara, també ho agrairà! Tot l que, humil com era, dirà: «Us heu passat!». És el nostre parer.