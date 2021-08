Amb aquesta onada de calor que estem patint els darrers dies, hom s’adona encara més que l’emergència climàtica és això: una emergència. Ens n’informen les projeccions de l’ONU, que quantifiquen en 200 milions de persones el possible nombre de refugiats climàtics el 2050, i ens ho recorda el nou informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Aquest últim, a més, posa el focus en les decisions que s’hauran de prendre com a societat, que seran claus per a prosperar o simplement sobreviure als embats d’aquest món, que ja fa temps que diu prou a un sistema econòmic amb lògiques insostenibles.

De fet, diversos estudis apunten a un escalfament de més de quatre graus centígrads a partir de 2100 si es segueix produint en la línia de les últimes dècades. Això significaria que algunes regions africanes, australianes i dels Estats Units es convertirien en inhabitables pels humans. Mentre, aquelles on caldria concentrar-se (i ja se sap que els recursos de cada una jugarien un paper clau si aquests fossin limitadíssims), serien l’escenari constant d’un conjunt de desastres naturals encadenats ja sigui en forma d’incendis, inundacions o per l’existència d’un aire cada vegada més irrespirable.

Certament, de tot això Occident n’és més responsable que cap altra potència, però, com s’ha vist, la resposta als problemes globals també ha de ser global. Així, no només cal un ampli consens a l’interior de cada estat que ens envolta, sinó que cal convèncer a aquelles regions amb menys consciència de la problemàtica a què ens estem enfrontant. No obstant això, tot i que la teoria sembli clara, la realitat és desoladora. Cada dia observem la falta de voluntat i consensos polítics per a atacar les problemàtiques que requereixen d’una actuació urgent, així com la consolidació de populismes negacionistes que assenyalen una elit corrompuda però sense oferir alternatives enfocades en el progrés.

Però l’actuació consensuada no pot esperar més: hi ha molt en joc. Com ens diuen els mateixos estudis que, aquestes tendències canviïn, es a les nostres mans. Podem escollir seguir destruint el planeta cada dia o presentar projectes de canvi de les lògiques industrials que puguin salvar-nos. I sí, les conductes individuals també són importants, no només perquè som part del conjunt sinó perquè les nostres accions condicionen les dels nostres veïns.

Cada dia es més important convèncer els dirigents mundials de la necessitat de prendre mesures abans que sigui massa tard.

L’arribada de Joe Biden a la presidència dels Estats Units és una bona notícia en aquest sentit. Ell mateix s’ha compromès davant Nacions Unides de reduir un 50% les emissions netes de gasos. Això es un canvi important davant l’anterior administració de Donald Trump que va renunciar als Acords de París. Així doncs, Estats Units sembla tornar a alinear-se a una lluita que la Unió Europea té l’oportunitat de liderar, tot projectant els seus valors arreu. Les eleccions alemanyes, en aquest sentit, seran també claus, atès que Alemanya, a part de tenir gran pes en el conjunt de la UE, és un dels estats amb més tradició verda. En aquest sentit, el partit liderat per Annalena Baerbock pot assolir un resultat interessant, tal i com apunten diverses enquestes que assenyalen la seva influència a un ventall cada vegada més ampli de l’electorat.

Però l’emergència climàtica hauria de ser una causa compartida i no un producte més de lluita ideològica. Som responsables de l’avui. Tot i això, si no s’actua d’immediat, serem també responsables del demà, i seran les generacions futures les que ho patiran. Així doncs, necessitem líders polítics que puguin reconduir la situació. I els necessitem ja.