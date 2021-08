Em fa certa gràcia que no puguin conviure els usuaris tèxtils, és a dir, els que porten vestit de bany amb els nudistes quan aquests col·lectius formen part de la mateixa espècie animal. Vull dir, que la diferència rau entre ensenyar o no la part més íntima sexual perquè tant els pits de les dones com la dels homes, ara per ara, ja acceptem que podem estar barrejats sense massa problema a molts llocs diferents. Per tant, en el cas dels pits, uns miraran les formes, mides i els altres observaran el color o forma del tèxtil en qüestió. O sigui que mostrar l’aparell reproductor, tant el maculí com femení, diria que finalment es podria aconseguir dins de la mateixa convivència entre tots plegats. Ara bé, si uns busquen espais paradisíacs sense massa gent per la seva lògica tranquil·litat, llavors potser estem parlant d’altres intencions. Els animals, per exemple, de ­companyia, ho tenen més fàcil. No els hi cal tanta classificació visual. Ho troben com un fet natural i diria que si algun gos porta vestit de bany o sabatetes, no en fan ni cas!