És una realitat que generacions de nens occidentals, jo soc un d’ells, es van educar amb l’advertiment que, abans de tirar menjar a les escombraries, pensessin en la fam al món. La relació pot semblar difusa però existeix, és una realitat: els estils de vida personals incideixen en les poblacions més vulnerables. Poques vegades però s’havia plantejat el dilema amb tanta força com en les últimes setmanes. L’última onada de la pandèmia colpeja amb duresa l’Àfrica, on la taxa de vacunació no arriba a el 2%, de manera que l’OMS demana als països rics una moratòria en el subministrament d’una tercera dosi. A Europa i EUA hi ha gent que les menyspreem, al temps que com a països sembla que han desoït la petició, una decisió esperada que no obstant això amenaça la recuperació global i augmenta el risc de mutacions.