Energies renovables sí, però així no! Aquest és el clam que senitm, de nord a sud, arreu del nostre país.

No és estrany, perquè sembla que aquells que vàrem escollir per governar-nos no escolten!

Els nostres polítics van per lliure… estan «embadalits» pels cants de sirenes dels poders fàctics.

La majoria dels nostres parlamentaris, tant de la Generalitat com del Parlament de Madrid, donen més credibilitat i confiança a les multinacionals o a les grans corporacions de l’Ibex –que ens han provocat aquesta crisi energètica i climàtica que avui patim– que als ciutadans, empreses, ajuntaments i petites cooperatives energètiques que volem solucionar el problema de la transició energètica.

Des de la Plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord no defallirem per demostrar que els macro projectes de parcs energètics són part del problema i que un model descentralitzat és possible i és la gran solució al futur col·lapse energètic i de l’escalfament global.

Quines són les claus de la futura «revolució verda»?

1. Decreixement. No podem pensar que els recursos planetaris són infinits.

2. Autosuficiència energètica. Hem de gestionar-nos les instal·lacions personals, familiars, empresarials i locals per a l’autoconsum.

3. I+D. Avancem, i avançarem, molt mes ràpid cap a una tecnologia d’energies renovables, més eficient.

4. Participació col·lectiva. La «revolució verda» serà verda si la solució passa per la participació i l’esforç de TOTS: públic i privat (no de les multinacionals).

5. Creació de llocs de treball. Només una transició energètica descentralitzada assegura la creació de llocs de feina i riquesa al territori.

Per tot això, des de l’Empordà volem demostrar que ja fa temps que estem treballant en les solucions del problema energètic, que necessitem ajuts i subvencions (fons Next Generation) per accelerar els projectes que tenim en marxa.

No serà fàcil, però si tenim la complicitat de tots els nostres parlamentaris a Catalunya i a Madrid, des d’En Comú Podem, ERC, PSC, Junts per Catalunya, Ciutadans, CUP... –que estem convençuts que volen ajudar a ciutadans ,empreses locals i ajuntaments– aconseguirem un país sostenible energèticament molt abans del 2030/2050, que l’aposta als macro projectes enganyosos , agressius al medi natural i perjudicials per a la societat catalana.

No cal grans projectes foranis ni confiar en aquells que mai han apostat per Catalunya. La solució, aquest cop, està a les nostres mans!