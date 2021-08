Les previsions apunten que el consum energètic cada cop serà més gran. A mida que l’economia repunti, també ho farà la demanda energètica. És evident que sense economia no hi ha salut i sense salut no hi ha economia, però s’hauria de promoure un canvi de mentalitat i, a més d’augmentar la producció d’energia neta, també s’hauria de plantejar la reducció de la demanda.

L’augment de la producció d’energia ha d’anar lligada a l’aprofitament fotovoltaic dels milers de metres quadrats de cobertes d’edificacions en polígons industrials, equipaments, hivernacles, superfícies comercials i residencials. També es poden aprofitar els espais urbans públics, com les carreteres, àrees de serveis, rotondes, mitjanes d’autopistes, les cobertes d’aparcaments o carrils bici... per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i aerogeneradors.

D’altra banda també cal també millorar en l’aprofitament d’altres fonts d’energia renovable, com la geotèrmica, hidràulica, aerotèrmica, la de les onades i les marees, etc.

Això implica noves instal·lacions a una escala molt superior a la que hi hagut fins ara, i s’haurien de fer repartides uniformement pel territori, per aconseguir una producció d’energia distribuïda i de proximitat.

D’altra banda l’estalvi d’energia ha d’anar lligat a la millora de l’eficiència energètica en el parc d’edificis residencials, establiments comercials, naus industrials, etc. per tendir als edificis de consum d’energia quasi zero.

Aquest procés implica la millora de l’eficiència en diferents àmbits com el de la indústria, amb mesures com la renovació de la maquinària de menor consum energètic; el domèstic i comercial amb productes més eficients; el de l’enllumenat públic i privat, amb lluminàries eficients i de baix consum; el de la mobilitat terrestre, marítima i aèria, fent-la més eficient energèticament; el del consum, eliminant productes i objectes d’un sol ús, i promocionant el reciclatge i la reutilització; el de la mobilitat, eliminant els vehicles de benzina i dièsel, i augmentant prestacions i autonomia del vehicle elèctric, així com reconvertint les benzineres en punts de càrrega i venda i substitució de bateries ja carregades; el del lleure i l’oci, traslladant les activitats a espais exteriors per aprofitar al màxim la llum solar; el de l’edificació amb el disseny d’edificis amb obertures que permetin la seva il·luminació natural i ventilació creuada, etc.

Tot l’exposat anteriorment comporta que la seva execució, producció energètica i benefici de tota aquesta activitat i transformació quedi repartida pel territori, les seves empreses i la seva gent. Una economia sostenible que generi llocs de treball, i un increment de la disponibilitat de recursos per millorar les prestacions, siguin socials, culturals, infrastructures... de la societat catalana. Posar-ho en marxa i assolir els objectius és una feina que requereix temps, però també ha de ser sostenible en el temps, creant riquesa i benestar a la societat en general.

S’està produint un canvi de la manera de plantejar les activitats econòmiques, que es van adaptant a la situació sanitària. Tal com s’ha demostrat és erroni considerar que es podia tornar a fer les coses com abans, a més, la realitat és i serà que no es tornaran a fer. Pel que és prioritari l’adaptació de les normatives al que es requereix actualment per poder desenvolupar activitats econòmiques, lúdiques, culturals, esportives... amb seguretat, tant des del punt de vista econòmic com de la salut. No hi ha salut sense economia, i no hi ha economia sense salut. Es requereix disposar d’edificis, locals ben ventilats, com més natural millor, i més espai per guardar les distàncies. En definitiva es necessita fer servir espais exteriors, doncs per complir la normativa sanitària i poder mantenir la rendibilitat econòmica. Per fer el mateix calaix que abans necessiten més espai, i preferible a l’aire lliure.

També cal tenir en compte que disposar de més espai exterior pot comportar, segons en quins horaris, molèsties al veïnat. Disposem de la reforma horària, que és una eina que pot començar per l’entorn municipal, tancant abans, i reforçant les mesures acústiques i de control, tasca per a la qual comptem amb enginyers, arquitectes, i tècnics especialistes per fer-ho. El territori ho agrairà.